Тысяча поцелуев есть! Самая романтичная акция на «Славянском базаре» завершилась

Источник материала: Tut.by

На «Славянском базаре» установили рекорд — собрали тысячу поцелуев на Пушкинском мосту. Об этом организаторы фестиваля сообщили 14 июля, почти через сутки после начала романтичной акции, в своей группе в соцсети.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Напомним, акция «Тысяча поцелуев на мосту» началась в 17.00 в субботу, 13 июля, на Пушкинском мосту через Витьбу. Здесь горожане и гости «Славянского базара» целовались, фотографировались и под специальным хештегом размещали снимки в соцсетях.

По метке #поцелуйнаветру организаторы потом «ловили» фотографии, чтобы подсчитать их количество. Тысяча собралась к 16 часам воскресенья.

Тысячу поцелуев фестиваль занесет в свою Книгу рекордов. Она появилась у «Славянского базара» три года назад.

В 2016-м в нее попал многочасовой марафон, на котором читали стихи в честь Витебска.

В 2017-м — 6-метровая деревянная ложка, которую вырезали белорусские и литовские мастера. Тогда же прошла фотосушка, где 10 фотографов подарили жителям и гостям города 1000 снимков с открытия форума.

В 2018-м в книгу вошли три достижения. Первый рекорд поставили барабанщики: за 1 час 40 минут они прошли по улицам Витебска, сделав 15 170 шагов. Второй рекорд — более 500 фотографий с хештегом #1К7 В, сделанных на фестивальных улицах. Третий рекорд был на счету Белорусского театра «Лялька»: он устроил большой парад сценических кукол и показал 114 персонажей из 16 своих спектаклей.