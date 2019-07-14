Кто претендует на Гран-при на эстрадном конкурсе на «Славянском базаре». Спойлер: не белорус

Источник материала: Tut.by

Молодой певец из Казахстана Адильхан Макин лидирует на международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019». В первой пятерке также представители Беларуси, России, Израиля, Грузии. Но у Адильхана — большой отрыв от ближайших конкурентов. Поэтому знатоки витебского конкурса предвещают, что Гран-при в этот раз уедет в Казахстан.



Адильхан Макин. Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

Вечером 14 июля на сцене Летнего амфитеатра прошел второй тур конкурса «Витебск-2019». Участники из 16 стран исполнили мировые хиты по фонограмму «-1». Впервые у конкурсантов была подтанцовка — хореографию к каждой песне подготовил балет Аллы Духовой «Тодес».

24-летнему Адильхану Микину — студенту Казахской национальной академии искусств — жюри поставило 89 баллов: столько же, как и накануне, в первом туре . В итоге — 178 баллов из максимальных 180.

В интервью СТВ Адильхан поделился народной мудростью, откуда он берет силы:

— Живет мужик. У него должно быть 8 сторон, но все в одном. Он должен и петь, он должен и родину защищать, и семью содержать, и быть мужиком. И разносторонним, творческим. А самое главное, сила откуда идет? Сила идет от Всевышнего. Сила идет с небес.

Отметим, что конкурсантам из Казахстана в последние годы везет на витебском конкурсе. В 2018-м представитель этой страны Аmre (Ернар Садирбаев) получил 1-ю премию. А в 2015-м Димаш Кудайберген завоевал Гран-при.

Илай из Израиля получила 84 балла, а в сумме 171. Такой же успех — у конкурсанта из Грузии Георгия Путкарадзе.



Ваня Здонюк. Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

Представитель нашей страны — 19-летний студент Белорусского государственного университета культуры и искусств, воспитанник продюсерского центра «Спамаш» Ваня Здонюк, набрал за два дня 170 баллов. В первом туре он исполнил «песняровскую» «Бялявая, чарнявая», а во втором — композицию из репертуара рок-группы Imagine Dragons — Natural. И понравился жюри больше, получив 88 баллов — это на шесть выше, чем вначале.

Пока конкурсанты ожидали свои баллы, ведущие просили их общаться на сцене на родном языке.

Ваня Здонюк произнес по-белорусски буквально пару слов и практически сразу после «прывітання» перешел на русский, объяснив это тем, что в амфитеатре «много людей, кто не понимает белорусский». Говорил довольно долго, ведущий Денис Дудинский даже пошутил: «Готовая речь для премии «Оскар». Но уход Вани от «роднай мовы» в амфитеатре точно не оценили: из зала раздался неодобрительный гул. Другие конкурсанты, кстати, с удовольствием общались с публикой на родных языках, и та их неплохо понимала.

На конкурсе у белоруса есть тезка — россиянин Иван Дятлов. Оба Вани — ровесники. И между ними два балла разницы: у нашего — 170, у участника из страны-соседки — 168. Российский конкурсант — тоже в пятерке лидеров. И теперь вопрос, как оценит выступление тезок жюри: кто из них какую премию получит.

К слову, Здонюк не любит, когда к нему обращаются полным именем.

— Не Иван, а Ваня, очень прошу всех журналистов писать мое имя правильно. Я Ваня, — заявил он в одном из интервью.



Дмитрий Бабак. Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

Украинец Дмитрий Бабак во второй день конкурса вдохновенно исполнил по-французски «Пришла пора соборов кафедральных» из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Но жюри поставило ему 81 очко, и в итоге артист, который в первый день был в лидерах, набрал 167 баллов и сейчас имеет шансы, максимум, на третью премию.

Отметим, что Дмитрий Бабак — финалист телешоу «Голос Украины» в команде Святослава Вакарчука — фронтмена украинской рок-группы «Океан Эльзы», а также победитель телевизионного проекта «Х-Фактор» в команде грузинской певицы Нино Катамадзе.

Меньше всего баллов (142) — у самой старшей участницы конкурса, 29-летней преподавательницы колледжа культуры и искусств Сыин Ли из Китая. Но она точно увезет из Витебска любовь зрителей, многим из которых кажется, что певицу несправедливо «засудили».

Как выглядит общая таблица выступлений конкурсантов по итогам двух дней, смотрите здесь .

Имена победителей конкурса станут известны 15 июля, в международном пресс-центре «Славянского базара».

Обладатель Гран-при получит 20 тысяч долларов, лауреат первой премии — 15 тысяч, второй — 10 тысяч, третьей — 5 тысяч долларов.