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Молодежные кумиры поделились на "Славянском базаре" рецептом популярности

15.07.2019 07:51 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На "Славянском базаре в Витебске" перед ночным гала-концертом Europa Plus TV. Hit Non Stop артисты поделились рецептом популярности, передает корреспондент БЕЛТА.

Главными героями "Звездного часа" в Международном пресс-центре стали SHANGUY, CYGO, BORIS WAY ft.CARLA KATZ, BRIGHT SPARKS и группа RASA. Некоторые из звезд из-за очень плотного графика не смогли появиться в студии, так как готовились к выступлению или находились в это время еще в пути к фестивальному Витебску. "Например, Ольга Бузова недавно прилетела из Новосибирска, MARUV и MONATIK только вчера еще выступали в Одессе", - отметил в начале встречи ведущий Алексей Остудин.

Молодежные звезды поделились собственным рецептом популярности. Собственно, формула успеха у всех одна: как можно больше писать и петь. "Никогда не знаешь, как сложится. Иногда записываешь крутой трек, но что-то вдруг пойдет не так. А бывает песня, на которую вообще не ставил, выстреливает. Все зависит от многих факторов. Поэтому надо просто больше писать. Также дело в простоте и легкости: чем проще и понятнее, тем больше шансов понравиться широкой аудитории", - отметил участник группы RASA и подчеркнул, что универсального рецепта не существует. У каждого свой путь.

Также важна подача композиции. "Значение имеет, как ты подаешь в целом песню, себя", - добавил CYGO. -0-

 
Теги: Витебск
 
 
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15 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На "Славянском базаре в Витебске" перед ночным гала-концертом Europa Plus TV. Hit Non Stop артисты поделились рецептом популярности,...
 
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