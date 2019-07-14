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"Славянский базар в Витебске" закрывается, но концерты продолжаются

15.07.2019 08:48 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

"Славянский базар в Витебске" закрывается, но концерты продолжаются

15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" сегодня торжественно закрывается, сообщает БЕЛТА.

Наконец разрешится интрига XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019". Участники уже выступили, баллы выставлены - по итогам двух дней с отрывом лидирует участник из Казахстана. Однако однозначно ли это Гран-при и как распределятся остальные премии - последнее слово за судьями. Церемония награждения состоится днем в пресс-центре форума, а вечером на гала-концерте закрытия в Летнем амфитеатре победитель выйдет на одну сцену с такими известными артистами, как Вячеслав Добрынин, Тамара Гвердцители, Надежда Кадышева, Александр Маршал, Сосо Павлиашвили, MBAND, Litesound, Ирина Дорофеева и другие. Кстати, в программе также премьера песни Софии Ротару, которую она написала специально для "Славянского базара".

Концерты в этот день пройдут и на других площадках фестиваля: в Летнем амфитеатре будут кипеть итальянские музыкальные страсти - любимые мотивы в программе Viva, Italia напомнят In-Grid, Pupo, Savage, Рикардо Фогли, Антонио Маггио и другие. А в концертном зале "Витебск" 15-летие коллектива отметит группа "Сурганова и оркестр".

Театралов ждет встреча с давними друзьями форума - московским Театром на Юго-Западе, который устроит трагифарс под названием "Баба Шанель" на сцене Национального академического драмтеатра.

В Свято-Успенском кафедральном соборе участники праздника хоровой музыки "Славянский благовест" соберутся на гала-концерт.

Милиция в день закрытия "Славянского базара" приглашает детей и взрослых стать участниками акции "За безопасность вместе!". С 14.00 на площади Победы развернется целая интерактивная квест-программа: обучение ПДД и правилам оказания первой доврачебной помощи, концертные номера, наглядное пособие о пользе ремней безопасности в автомобиле-перевертыше, знакомство с четвероногими помощниками сотрудников Департамента охраны МВД, фотозоны, показательные выступления.

Вечером также на площади Победы выступит государственный ансамбль народных инструментов "Метелица" (Россия), мотивы которых позже сменят более молодежные - вокально-танцевальное шоу, выступление российской группы Outback и танцевальный нон-стоп от известных MC и DG с участием Егора Канна, Никиты Фоминых.

Услышать другое инструментальное многоголосье можно в Витебской областной филармонии, где свою программу представит "Терем-Квартет", а в качестве специального гостя приглашен октет балалаек "Витебские виртуозы".

Еще не закрывает свои двери "Кукольный квартал" в белорусском театре "Лялька". Здесь сегодня и завтра вновь покажут хэппенинг для детей и взрослых "Приручить дракона", 15 июля на новый лад расскажут народную сказку "Заяц, лиса и петух" и посвятят Марку Шагалу реминисценции "Мастак. Вяртанне ў Віцебск", а 16 июля устроят небольшой музыкальный урок-спектакль "Детский альбом" Чайковского".

И это не единственные мероприятия, которые планируются после официального закрытия XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". 16 июля предстоит еще одна театрательная встреча - комедию "Даешь Шекспира" покажет московский Театр на Юго-Западе и комедию-маскарад "Клинический случай" - театральное агентство "Арт-Партнер XXI". И еще два дня греметь музыке под куполом Летнего амфитеатра: 16 июля концерт ко дню рождения даст Виктор Королев и с болшой программой выступят все звезды шансона, а 17 июля, по доброй традиции, бал будет править рок - в Витебск приедет группа "Кипелов".-0-

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
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15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" сегодня торжественно закрывается, сообщает БЕЛТА. Наконец...
 
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