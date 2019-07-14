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Экзотический наряд Бузовой и фанаты Монатика. Как звезды побывали на «Славянском базаре»

15.07.2019 12:56 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Славянский базар-2019» близится к завершению. Но жители Витебска увидели еще далеко не всех звезд. Кто из селебрити сделал отчет о своей поездке на фестиваль или попал на фотографии поклонников? Смотрите в нашей подборке.

Разумеется, нам не обойтись без Ольги Бузовой.

«6.00 и я только приехала в отель. Сегодня впервые выступала на рассвете и впервые в Витебске, и впервые на Славянском базаре. Трижды впервые. Спасибо за такой шикарный приём и за то, что хором пели со мной ваши любимые песни #Водица и #ТанцуйПодБузову», — написала Ольга.

Вы еще не забыли Никиту Алексеева? Теперь неудачное выступление на «Евровидении» от Беларуси навсегда будет ассоциироваться с его именем, но похоже настоящих фанатов это не смущает.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А ты давай танцуй, что смущает тебя, и что что 6 утра !!!

 
Теги: Витебск
 
 
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«Славянский базар-2019» близится к завершению. Но жители Витебска увидели еще далеко не всех звезд. Кто из селебрити сделал отчет о своей поездке на фестиваль или...
 
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