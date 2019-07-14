Экзотический наряд Бузовой и фанаты Монатика. Как звезды побывали на «Славянском базаре»

Источник материала: Tut.by

«Славянский базар-2019» близится к завершению. Но жители Витебска увидели еще далеко не всех звезд. Кто из селебрити сделал отчет о своей поездке на фестиваль или попал на фотографии поклонников? Смотрите в нашей подборке.

Разумеется, нам не обойтись без Ольги Бузовой.

«6.00 и я только приехала в отель. Сегодня впервые выступала на рассвете и впервые в Витебске, и впервые на Славянском базаре. Трижды впервые. Спасибо за такой шикарный приём и за то, что хором пели со мной ваши любимые песни #Водица и #ТанцуйПодБузову», — написала Ольга.

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