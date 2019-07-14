За пару дней до ухода с должности Тереза Мэй отплясывала на фестивале музыки

Источник материала: Tut.by

Терезе Мэй осталось несколько дней пребывания в должности премьер-министра Великобритании из-за неудачи с согласованием «брексита». Но, судя по всему, она не отчаивается, а тем более не обращает внимания на критику своих танцевальных способностей. В выходные ее заметили отплясывающей на фестивале музыки и искусств в городе Хенли-он-Темс.

Осенью 2018 года на съезде Консервативной партии Тереза Мэй уже появлялась под песню группы АВВА Dancing Queen («Танцующая королева»). Тогда ее движения сравнили с роботом.

Видимо, Мэй по-прежнему не обращает внимания на эти упреки: как сообщает агентство Reuters, в выходные она танцевала под хиты АВВА, в том числе Dancing Queen и Mamma Mia, в компании мужа и других мужчин в костюмах. Это сняли другие посетители музыкального фестиваля в Хенли-он-Темс.

Напомним, раньше политика не раз обвиняли в неумении танцевать. Год назад пользователей Сети насмешили видео из Африки, где Мэй пыталась повторить движения за школьниками, а потом скаутами. Вышло не очень, а издание The Guardian сравнило увиденное с «шатающимся холодильником».