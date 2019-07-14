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В Австралии дайверы спасли гигантского морского дьявола после его просьбы о помощи

15.07.2019 13:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дайвер Джейк Уилтон руководил группой на прибрежном рифе Нингалу, недалеко от Западной Австралии. Неожиданно рядом с ним проплыл трехметровый гигантский морской дьявол (его другое название манта, это вид скатов), который максимально старался привлечь его внимание, пишет The Sun.

Видео: ODN

По словам Уилтона, это животное очень редко возвращается к людям. Если оно так сделало, значит, что-то было не так.

Дайвер внимательно осмотрел ската и увидел, что в области правого глаза у того застряли рыболовные крючки. Уилтон несколько раз нырял к скату, который не отплывал от него.

— Я думаю, скат понимал, что Джейк пытался вытащить крючки, — сказал морской биолог Монти Холлс, который присутствовал при этом эпизоде.

После того как операция увенчалась успехом, он еще раз спустился под воду, чтобы попрощаться с животным. Все это время скат оставался ждать его.

Спустя две недели Уилсон встретил своего подопечного. Скат выглядел полностью здоровым.

 
 
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Дайвер Джейк Уилтон руководил группой на прибрежном рифе Нингалу, недалеко от Западной Австралии. Неожиданно рядом с ним проплыл трехметровый гигантский морской...
 
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