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В Австралии дайверы спасли гигантского морского дьявола после его просьбы о помощи
15.07.2019 13:30 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дайвер Джейк Уилтон руководил группой на прибрежном рифе Нингалу, недалеко от Западной Австралии. Неожиданно рядом с ним проплыл трехметровый гигантский морской дьявол (его другое название манта, это вид скатов), который максимально старался привлечь его внимание,
Видео:
По словам Уилтона, это животное очень редко возвращается к людям. Если оно так сделало, значит, что-то было не так.
Дайвер внимательно осмотрел ската и увидел, что в области правого глаза у того застряли рыболовные крючки. Уилтон несколько раз нырял к скату, который не отплывал от него.
— Я думаю, скат понимал, что Джейк пытался вытащить крючки, — сказал морской биолог Монти Холлс, который присутствовал при этом эпизоде.
После того как операция увенчалась успехом, он еще раз спустился под воду, чтобы попрощаться с животным. Все это время скат оставался ждать его.
Спустя две недели Уилсон встретил своего подопечного. Скат выглядел полностью здоровым.
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Дайвер Джейк Уилтон руководил группой на прибрежном рифе Нингалу, недалеко от Западной Австралии. Неожиданно рядом с ним проплыл трехметровый гигантский морской...
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