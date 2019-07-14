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Гран-при конкурса "Славянского базара" присудили Адильхану Макину из Казахстана

15.07.2019 15:34 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Обладателем Гран-при XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни на "Славянском базаре в Витебске" стал представитель Казахстана Адильхан Макин, награду ему торжественно вручат сегодня на гала-концерте закрытия, передает корреспондент БЕЛТА.

Казахстанец по итогам двух конкурсных дней лидировал с большим отрывом - он набрал 178 баллов. Победитель удостоен заветной награды "Лиры" и денежной премии в размере $20 тыс.

Георгий Путкарадзе из Грузии и Илай из Израиля набрали равное количество баллов - 171. Но делить первую премию, согласно положению, нельзя. Председатель жюри Тамара Гвердцители, которая обладает правом дополнительного голоса, отдала его грузину - он стал лауреатом первой премии и обладателем награды, денежной премии в размере $15 тыс.

Вторую премию в размере $5 тыс. каждому и спецприз разделили соответственно Илай и белорус Ваня Здонюк, который набрал 170 баллов.

Чтобы разделить третью премию, жюри пришлось провести немало времени в жарких спорах. Россиянин Иван Дятлов с его 168 баллами лишь немного оторвался от еще трех конкурсантов с 167 баллами: Паулины из Литвы, Лидии Исак из Молдовы и Дмитрия Бабака из Украины. В итоге лауреатами стали россиянин и украинец. Они разделили и специальный приз, и премию в $5 тыс.

Также были вручены специальные призы от партнеров и спонсоров.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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15 июля, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Обладателем Гран-при XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни на "Славянском базаре в Витебске" стал...
 
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