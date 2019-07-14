Слоны гуляют по микрорайону в Сибири: жители Якутска наблюдали странное зрелище

Источник материала: Tut.by

На выходных жители одного из микрорайонов Якутска могли наблюдать необычную картину: прямо по улице шла пара слонов. Животные спокойно следовали за мужчиной. Оказалось, что слоны были цирковыми, но почему их выгуливали посреди города, никто так и не понял. Как бы вы отреагировали на такое?