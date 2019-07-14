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Слоны гуляют по микрорайону в Сибири: жители Якутска наблюдали странное зрелище

15.07.2019 15:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На выходных жители одного из микрорайонов Якутска могли наблюдать необычную картину: прямо по улице шла пара слонов. Животные спокойно следовали за мужчиной. Оказалось, что слоны были цирковыми, но почему их выгуливали посреди города, никто так и не понял. Как бы вы отреагировали на такое? 

 
 
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Никто так и не понял, почему они оказались посреди города.
 
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