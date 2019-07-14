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Витебские граффитисты нарисовали а-ля «Черный квадрат» с надписью «Славянский разбазар»
15.07.2019 20:23 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске на площади Ленина, в парке напротив филармонии, неизвестный художник оставил рисунок, который привлекает внимание прохожих. Клумбу на ступеньках закрасили в черный цвет и нанесли логотип «Славянского базара». Но слово "базар" заменили на "разбазар".
Граффити появилось 15 июля, в день закрытия международного фестиваля искусств. Фотографию работы
Рисунок вызывает ассоциацию с «Черным квадратом» Казимира Малевича. Но на самом деле фон, на который нанесли логотип витебского фестиваля, не квадратный, а прямоугольный.
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Клумбу на ступеньках закрасили в черный цвет и нанесли логотип «Славянского базара».
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