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Витебские граффитисты нарисовали а-ля «Черный квадрат» с надписью «Славянский разбазар»

15.07.2019 20:23 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске на площади Ленина, в парке напротив филармонии, неизвестный художник оставил рисунок, который привлекает внимание прохожих. Клумбу на ступеньках закрасили в черный цвет и нанесли логотип «Славянского базара». Но слово "базар" заменили на "разбазар".


Фото: группа Signal project в фейсбук

Граффити появилось 15 июля, в день закрытия международного фестиваля искусств. Фотографию работы опубликовал в фейсбук стрит-арт-проект Signal project.

Рисунок вызывает ассоциацию с «Черным квадратом» Казимира Малевича. Но на самом деле фон, на который нанесли логотип витебского фестиваля, не квадратный, а прямоугольный.

 
Теги: Витебск
 
 
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Клумбу на ступеньках закрасили в черный цвет и нанесли логотип «Славянского базара».
 
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