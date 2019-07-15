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Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» присудили Адильхану Макину из Казахстана

16.07.2019 — Новости Культуры | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» присудили Адильхану Макину из Казахстана

Обладателем Гран-при XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» стал представитель Казахстана Адильхан Макин, награду ему торжественно вручат сегодня на гала-концерте закрытия
Казахстанец по итогам двух конкурсных дней лидировал с большим отрывом — он набрал 178 баллов. Победитель удостоен заветной награды «Лира» и денежной премии в размере $20 тыс.

Георгий Путкарадзе из Грузии и Илай из Израиля набрали равное количество баллов — 171. Но делить первую премию, согласно положению, нельзя. Председатель жюри Тамара Гвердцители прокомментировала этот вопрос так: «Это было коллективное решение. Я призвала голосовать, и жюри согласилось. Я не хотела быть тенденциозной, не хотела, чтобы меня обвинили, если бы вдруг единолично отдала голос своему земляку». Но в итоге жюри коллективно отдало дополнительный балл грузину, он стал лауреатом первой премии и обладателем денежной премии в размере $15 тыс.

Вторую премию в размере $5 тыс. каждому и спецприз разделили соответственно Илай и белорус Ваня Здонюк, который набрал 170 баллов.
Чтобы разделить третью премию, жюри пришлось провести немало времени в жарких спорах. Россиянин Иван Дятлов с его 168 баллами лишь немного оторвался от еще трех конкурсантов с 167 баллами: Паулины из Литвы, Лидии Исак из Молдовы и Дмитрия Бабака из Украины. В итоге лауреатами стали россиянин и украинец. Они разделили и специальный приз, и премию в $5 тыс. «Хотели сначала отдать третью премию одному человеку, но я настояла, чтобы ее разделили. Было бы обидно обойти стороной остальных ребят», — пояснила председатель жюри.

Кроме того, были вручены специальные призы от партнеров и спонсоров. Так, специальной премии Парламентского собрания Союза Беларуси и России удостоены соответственно представители этих стран на конкурсе. Межгосударственная телерадиокомпания «МИР» присудила свою премию $2 тыс. конкурсантке из Молдовы Лидии Исаак, специальная премия имени Владимира Мулявина досталась Паулине из Литвы. А Лидия Бреска из Латвии и Ники Танев из Болгарии отправятся в недельный тур на Мальту для участия в конкурсе «Золотой голос».

«В наше время были другие требования к артистам, которые представляли Советский Союз. Мы должны были привозить премии с международных конкурсов. Сейчас, глядя на этих ребят, я вспоминаю то время и думаю, что только молодость может пережить такое давление, — поделилась Тамара Гвердцители. — Судьей тоже быть непросто. Поэтому мы принимали коллективные решения. Слава богу, что у нас подобралось такое жюри: профессионалы, музыканты, состоявшиеся артисты. И поэтому все доброжелательные». Народная артистка России и Грузии подчеркнула уникальную особенность конкурса на «Славянском базаре» — исполнение в первый день финала песен в сопровождении оркестра. Как опытный артист, у которого за плечами более 8 лет практики таких выступлений, она знает, насколько это непросто для молодых исполнителей. «Для меня первый день был показательным. Ребята справились, они все были замечательные. Поэтому я старалась поощрять их своими оценками, — пояснила Тамара Гвердцители. — Адильхан выделился сразу. Это потрясающе талантливый певец, одаренный и по вокалу, и по артистизму. В нем есть сила, он бесспорный лидер. Но и остальные сильные, поэтому было сложно выбирать. Если было бы можно, я бы еще больше премий присудила». Теперь молодым артистам предстоит покорять новые вершины, а для этого необходимо продолжать упорно трудиться, заключила Тамара Гвердцители.

 
Теги: Витебск
 
 
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Обладателем Гран-при XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» стал представитель Казахстана Адильхан Макин, награду ему...
 
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