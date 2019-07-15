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Фото из архива

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном историческом музее Беларуси 24 июля состоится открытие фотовыставки "Спитакская трагедия: ретроспектива памяти". Она посвящена 30-летию землетрясения в Армении, унесшего жизни более 25 тыс. человек, сообщает БЕЛТА.

Будут представлены более трех десятков работ фоторепортеров информационных агентств "Арменпресс" и БЕЛТА. Они были сделаны в дни спитакской трагедии и отображают как постигшую Армению катастрофу, так и отклик всего человечества, и в частности белорусского народа, на боль Армении. "Эта выставка - исключительный проект, где будут представлены имеющие большую историческую ценность фотографии", - отметили в музее.

Крупное землетрясение произошло в Армении зимой 1988 года. Из-за мощных толчков 7 декабря большие разрушения произошли на севере республики. Более полумиллиона человек потеряли кров. Из строя вышло около 40% промышленного потенциала Армянской ССР. В результате землетрясения были полностью разрушены город Спитак и 58 сел, частично разрушены города Ленинакан (ныне - Гюмри), Степанаван, Кировакан (ныне - Ванадзор) и еще более чем 300 населенных пунктов.

На катастрофу в Армении откликнулись республики Советского Союза и 113 стран мира, множество международных гуманитарных организаций и частных лиц. Армянскому народу протянули руку помощи и белорусы, которые с первого же дня трагедии участвовали в спасательных и восстановительных работах. Многие армянские дети после катастрофы проходили постстрессовую реабилитацию в белорусских учреждениях, белорусские журналисты представляли общественности и миру великое бедствие Армении.

Выставка информагентств БЕЛТА и "Арменпресс" проводится при действенном участии посольства Армении и Национального исторического музея Беларуси.-0-