Живой кукле Тане Барби в Витебске подарили барби-светильник

Источник материала: Tut.by

Среди гостей нынешнего фестиваля «Славянский базар» была певица и актриса Таня Тузова — более известная как «живая кукла Барби». Одна из витебских дизайнеров сделала ей необычный подарок — куклу Барби в виде светильника, сообщает СТВ.

Большинство людей знает Таню по двум пластическим операциям для эпатажного образа и пяти мужьям. Ее невозможно не заметить на улице.

— Даже на светофоре подбегают, стучат в окошко: «А можно с вами селфи сделать?». Поэтому я никогда практически не выхожу из образа. Даже дома, если остаюсь одна, у меня вся одежда домашняя тоже розовая, — делится артистка.

Костюмы на самой Тане, ее собачке Бароне и кукле тоже в розовых тонах. Создал их специально для «Славянского базара» известный дизайнер Вячеслав Зайцев.

В Витебске у певицы тоже была встреча с дизайнером — Катей Струковой. Она подарила русской Барби свою куклу — в виде светильника. Ей обязательно найдется место в будущем музее Барби в Москве, где выставят более 2000 экспонатов.