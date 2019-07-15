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Живой кукле Тане Барби в Витебске подарили барби-светильник

16.07.2019 09:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Среди гостей нынешнего фестиваля «Славянский базар» была певица и актриса Таня Тузова — более известная как «живая кукла Барби». Одна из витебских дизайнеров сделала ей необычный подарок — куклу Барби в виде светильника, сообщает СТВ.

Большинство людей знает Таню по двум пластическим операциям для эпатажного образа и пяти мужьям. Ее невозможно не заметить на улице.

— Даже на светофоре подбегают, стучат в окошко: «А можно с вами селфи сделать?». Поэтому я никогда практически не выхожу из образа. Даже дома, если остаюсь одна, у меня вся одежда домашняя тоже розовая, — делится артистка.

Костюмы на самой Тане, ее собачке Бароне и кукле тоже в розовых тонах. Создал их специально для «Славянского базара» известный дизайнер Вячеслав Зайцев.

В Витебске у певицы тоже была встреча с дизайнером — Катей Струковой. Она подарила русской Барби свою куклу — в виде светильника. Ей обязательно найдется место в будущем музее Барби в Москве, где выставят более 2000 экспонатов.

 
Теги: Витебск
 
 
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Большинство людей знает Таню Тузову - «живую Барби» - по двум пластическим операциям для эпатажного образа и пяти мужьям. Ее невозможно не заметить на улице.
 
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