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Хотел зайти в дверь и ломился через окно. Хижину американки штурмовал очень настойчивый медведь

17.07.2019 08:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Две жительницы Калифорнии отдыхали на берегу озера Тахо, когда к их хижине пришел необычный гость. В дом к девушкам начал ломиться медведь. И прогнать настойчивого косолапого не получалось. Посмотрите на необычный штурм и то, чем он закончился. Без полиции не обошлось.

 
 
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