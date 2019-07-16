Хотел зайти в дверь и ломился через окно. Хижину американки штурмовал очень настойчивый медведь

Источник материала: Tut.by

Две жительницы Калифорнии отдыхали на берегу озера Тахо, когда к их хижине пришел необычный гость. В дом к девушкам начал ломиться медведь. И прогнать настойчивого косолапого не получалось. Посмотрите на необычный штурм и то, чем он закончился. Без полиции не обошлось.