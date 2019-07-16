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Хотел зайти в дверь и ломился через окно. Хижину американки штурмовал очень настойчивый медведь
17.07.2019 08:30 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Две жительницы Калифорнии отдыхали на берегу озера Тахо, когда к их хижине пришел необычный гость. В дом к девушкам начал ломиться медведь. И прогнать настойчивого косолапого не получалось. Посмотрите на необычный штурм и то, чем он закончился. Без полиции не обошлось.
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Девушки сняли на видео, как к ним в дом ломится огромный медведь.
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