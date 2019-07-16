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«Славянский базар» - это диагноз? Главный праздник в Витебске «перезагрузили»
17.07.2019 10:15 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Я из Витебска. А в Витебске главное событие —
Двадцать лет я не любила «этот фестиваль» и всегда радовалась, когда он заканчивался. А сейчас… Люди, только не крутите пальцем у виска! Уж не знаю, что перемкнуло в моем мозгу, но я, кажется, потеплела к нему сердцем. Рано или поздно это должно было случиться. Если моему городу вот уже почти 30 лет зачем-то нужен этот проект — значит, с ним нужно наконец смириться. И найти плюсы, «плюшки» и другие приятности.
На пресс-конференции в самом начале фестиваля его
— «Славянский базар» — это не просто фестиваль. Это диагноз!
Пожалуй, соглашусь: раз уж «Базар» через 20 лет прошиб на сантименты даже меня, казалось бы, пуленепробиваемую, то, наверное, и правда — диагноз.
Но — ближе к делу. С новым руководством «Славянский базар», похоже, меняется к лучшему.
Многие оценили, что в июне, за неделю до фестиваля, Витебск наконец отдал дань памяти человеку, который придумал «Славянский базар» и руководил им 21 год. На могиле бывшего директора форума искусств Родиона Басса, ушедшего из жизни в 2017-м,
Фестивалил Витебск в этом году десять дней, с 8 по 17 июля. Но признаки «перезагрузки» и того, что зрительскую культуру намерены повысить, были заметны сразу же, как только организаторы опубликовали программу. Поклонники «Базара» поняли, что изюминок будет много, и пошли за билетами.
Из новинок этого года отметим проекты, которые показались особенно удачными.
Сенсацией стал уже самый
В сопровождении Президентского оркестра под управлением Виктора Бабарикина на одной сцене выступили звезды оперы и рок-музыки. Среди них были артисты с мировым именем: экс-солист Deep Purple Джо Линн Тернер, итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина, оперная певица из Кореи Суми Чо, французский тенор Венсан Никло. И хоть 6-тысячный амфитеатр не был заполнен битком, как на концертах шансона, но на «Славянском базаре» наконец-то были счастливы и ценители настоящей музыки.
А еще на этом «Базаре» впервые смеялись с кавээновского юмора. В амфитеатре выступили чемпионы и финалисты Высшей лиги Международного союза КВН. Был аншлаг и много удачных шуток.
В этот раз в фестивальный драйв активно включили огромную площадь Победы. Здесь прошел пятидневный опен-эйр. Совершенно бесплатно можно было прийти послушать, например, группы NAVIBAND, BezBileta, J: MORS.
Еще один совсем свеженький проект — международный
На фестивале нашлось развлечение даже для тех, у кого совсем не было денег. Можно было сделать селфи возле огромной гитары возле Пушкинского моста, зеленого рояля и глобуса из искусственной травы напротив амфитеатра. К этим трем объектам постоянно выстраивались длинные очереди из желающих сфотографироваться. Свободно подойти к ним можно было только рано утром и поздно вечером.
Местные жители спорят, насколько уместны в «культурной столице» подобные арт-скульптуры. Но бесспорно одно: идея-«завлекалочка» для туристов точно сработала.
Любители вкусно поесть благодарны за
Были не только хлеб и зрелища. Не забыли и про душу. Верующие люди оценили новый проект — праздник хоровой музыки «Славянский благовест». Возможно, он приживется на фестивале.
Да, чуть не забыли! Витебск же поставил романтичный рекорд —
И это только те удачные проекты, которые вспоминаются прямо сразу, навскидку. А ведь за десять фестивальных дней на 23 площадках прошло почти 200 мероприятий с участием гостей из 42 стран, поэтому впечатления похожи на калейдоскоп, немудрено что-то и забыть.
Многие ругают витебский фестиваль за то, что на нем засилье российской попсы, «фанеры» и «нафталиновых» звезд. На что организаторы неизменно отвечают: какой спрос — таково и предложение, каких артистов просят — тех и привозим.
Как это ни сложно, но и с концертами на главной сцене фестиваля, в Летнем амфитеатре, в этот раз постарались угодить всем. Для молодых
И с той, и с другой это был беспроигрышный номер. София Михайловна давно не приезжала на «Базар» и собрала рекордное количество букетов за весь нынешний фестиваль. А Бузова отожгла так отожгла: рано утром
В общем, Витебск будет еще долго обсуждать эту и другие новости про селебрити. Например, кто-то из журналистов запустил слух, что 70-летний Валерий Леонтьев завершил сольную карьеру и попрощался с поклонниками именно на «Славянском базаре». Его подхватили десятки изданий. Пришлось пресс-службе певца срочно давать опровержение. На официальном сайте Леонтьева его концерты
Кстати, перемывать косточки заезжим звездам — тоже одно из «славянобазарных» развлечений для горожан. Даже если сам на концерте не был, то прочитал последние новости про «Базар» в интернете. И можно делиться мнением в соцсетях. Кого уже только в Витебске за 28 лет не видели, поэтому местные жители — знатоки светской хроники.
Кстати, вы где-нибудь еще видели фестиваль, где бы на одной сцене встречались российские и украинские звезды? В последние годы их раздружила политика. И, пожалуй, такое возможно только на объединяющем всех белорусском «Славянском базаре».
Вечером 17 июля Витебск окончательно попрощается со своим главным праздником. В Летнем амфитеатре состоится финальный концерт — рок-группы «Кипелов». И в городе на год воцарится провинциальная тишина. Раньше я бы облегченно вздохнула: «Ну наконец-то закончился этот фестиваль!». Но сейчас как-то грустно — классно ведь на самом деле «побазарили».
Я буду скучать, «Славянский базар»!
Наверное, и вправду — это «диагноз».
А что думаете про «Славянский базар в Витебске» вы? Что вам в нем нравится, а что — нет? Что бы предложили организаторам изменить? Делитесь, пожалуйста, в комментариях.
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Я из Витебска. А в Витебске главное событие - «Славянский базар». Вокруг него у нас крутятся жизнь, пиар, идеи, проекты, финансы. Только отфестивалили - начинаем...
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