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«Славянский базар» - это диагноз? Главный праздник в Витебске «перезагрузили»

17.07.2019 10:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Татьяна Матвеева, корреспондент TUT.BY по Витебской области. Фото: личный архив

Я из Витебска. А в Витебске главное событие — «Славянский базар». Вокруг него у нас крутятся жизнь, пиар, идеи, проекты, финансы. Только отфестивалили — начинаем готовиться к новому «Базару». Быть равнодушным к нему нельзя. Его либо любят и ждут, либо терпеть не могут и в знак протеста уезжают на эти десять дней из города.

Двадцать лет я не любила «этот фестиваль» и всегда радовалась, когда он заканчивался. А сейчас… Люди, только не крутите пальцем у виска! Уж не знаю, что перемкнуло в моем мозгу, но я, кажется, потеплела к нему сердцем. Рано или поздно это должно было случиться. Если моему городу вот уже почти 30 лет зачем-то нужен этот проект — значит, с ним нужно наконец смириться. И найти плюсы, «плюшки» и другие приятности.

На пресс-конференции в самом начале фестиваля его новый молодой директор Глеб Лапицкий отметил:

— «Славянский базар» — это не просто фестиваль. Это диагноз!

Пожалуй, соглашусь: раз уж «Базар» через 20 лет прошиб на сантименты даже меня, казалось бы, пуленепробиваемую, то, наверное, и правда — диагноз.

Но — ближе к делу. С новым руководством «Славянский базар», похоже, меняется к лучшему.

Многие оценили, что в июне, за неделю до фестиваля, Витебск наконец отдал дань памяти человеку, который придумал «Славянский базар» и руководил им 21 год. На могиле бывшего директора форума искусств Родиона Басса, ушедшего из жизни в 2017-м, открыли памятник. Деньги на него собирали через благотворительный счет, их присылали, в том числе из-за рубежа, артисты, продюсеры, работники культуры.

Фестивалил Витебск в этом году десять дней, с 8 по 17 июля. Но признаки «перезагрузки» и того, что зрительскую культуру намерены повысить, были заметны сразу же, как только организаторы опубликовали программу. Поклонники «Базара» поняли, что изюминок будет много, и пошли за билетами.

Из новинок этого года отметим проекты, которые показались особенно удачными.


Артистка Большого театра России Ксения Дежнева и руководитель Президентского оркестра Беларуси Виктор Бабарикин. Концерт «Увертюра к фестивалю: от классики до рока». 9 июля, Летний амфитеатр. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Сенсацией стал уже самый первый концерт в Летнем амфитеатре — фестиваль впервые начался не с попсы, а с симфонического рока.

В сопровождении Президентского оркестра под управлением Виктора Бабарикина на одной сцене выступили звезды оперы и рок-музыки. Среди них были артисты с мировым именем: экс-солист Deep Purple Джо Линн Тернер, итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина, оперная певица из Кореи Суми Чо, французский тенор Венсан Никло. И хоть 6-тысячный амфитеатр не был заполнен битком, как на концертах шансона, но на «Славянском базаре» наконец-то были счастливы и ценители настоящей музыки.

А еще на этом «Базаре» впервые смеялись с кавээновского юмора. В амфитеатре выступили чемпионы и финалисты Высшей лиги Международного союза КВН. Был аншлаг и много удачных шуток.

В этот раз в фестивальный драйв активно включили огромную площадь Победы. Здесь прошел пятидневный опен-эйр. Совершенно бесплатно можно было прийти послушать, например, группы NAVIBAND, BezBileta, J: MORS.

Еще один совсем свеженький проект — международный танцевальный конкурс Dream Dance Fest (DDF). Ведь раньше на «Славянском базаре» все больше пели, а не танцевали. На подготовку к конкурсу ушло полгода, в итоге удалось собрать 1400 участников из 7 стран. Баттл на площади Победы шел аж 12 часов, зрители увидели 135 номеров. А начался конкурс с большой зарядки под открытым небом — и поучаствовать в ней мог любой желающий.

На фестивале нашлось развлечение даже для тех, у кого совсем не было денег. Можно было сделать селфи возле огромной гитары возле Пушкинского моста, зеленого рояля и глобуса из искусственной травы напротив амфитеатра. К этим трем объектам постоянно выстраивались длинные очереди из желающих сфотографироваться. Свободно подойти к ним можно было только рано утром и поздно вечером.

Местные жители спорят, насколько уместны в «культурной столице» подобные арт-скульптуры. Но бесспорно одно: идея-«завлекалочка» для туристов точно сработала.


Фото: личный архив автора

Любители вкусно поесть благодарны за фестиваль уличной еды Hot Street на улице Толстого. Стритфуд на «Базаре» тоже был впервые. Чем тут только не угощали: и «рыбкой-агонь», и «ньюпирожками», и колбасками, и драниками.

Были не только хлеб и зрелища. Не забыли и про душу. Верующие люди оценили новый проект — праздник хоровой музыки «Славянский благовест». Возможно, он приживется на фестивале.

Да, чуть не забыли! Витебск же поставил романтичный рекорд — собрал тысячу поцелуев на Пушкинском мосту. Было забавно!


Флешмоб «Тысяча поцелуев на мосту», 13 июля, Пушкинский мост. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

И это только те удачные проекты, которые вспоминаются прямо сразу, навскидку. А ведь за десять фестивальных дней на 23 площадках прошло почти 200 мероприятий с участием гостей из 42 стран, поэтому впечатления похожи на калейдоскоп, немудрено что-то и забыть.

Многие ругают витебский фестиваль за то, что на нем засилье российской попсы, «фанеры» и «нафталиновых» звезд. На что организаторы неизменно отвечают: какой спрос — таково и предложение, каких артистов просят — тех и привозим.

Как это ни сложно, но и с концертами на главной сцене фестиваля, в Летнем амфитеатре, в этот раз постарались угодить всем. Для молодых пригласили, например, Ольгу Бузову, а для людей постарше — Софию Ротару.

И с той, и с другой это был беспроигрышный номер. София Михайловна давно не приезжала на «Базар» и собрала рекордное количество букетов за весь нынешний фестиваль. А Бузова отожгла так отожгла: рано утром сфотографировалась на площади Победы в неглиже.


София Ротару, гала-концерт закрытия фестиваля 15 июля. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В общем, Витебск будет еще долго обсуждать эту и другие новости про селебрити. Например, кто-то из журналистов запустил слух, что 70-летний Валерий Леонтьев завершил сольную карьеру и попрощался с поклонниками именно на «Славянском базаре». Его подхватили десятки изданий. Пришлось пресс-службе певца срочно давать опровержение. На официальном сайте Леонтьева его концерты расписаны до Нового года.

Кстати, перемывать косточки заезжим звездам — тоже одно из «славянобазарных» развлечений для горожан. Даже если сам на концерте не был, то прочитал последние новости про «Базар» в интернете. И можно делиться мнением в соцсетях. Кого уже только в Витебске за 28 лет не видели, поэтому местные жители — знатоки светской хроники.

Кстати, вы где-нибудь еще видели фестиваль, где бы на одной сцене встречались российские и украинские звезды? В последние годы их раздружила политика. И, пожалуй, такое возможно только на объединяющем всех белорусском «Славянском базаре».


Вечерний Витебск. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Вечером 17 июля Витебск окончательно попрощается со своим главным праздником. В Летнем амфитеатре состоится финальный концерт — рок-группы «Кипелов». И в городе на год воцарится провинциальная тишина. Раньше я бы облегченно вздохнула: «Ну наконец-то закончился этот фестиваль!». Но сейчас как-то грустно — классно ведь на самом деле «побазарили».

Я буду скучать, «Славянский базар»!

Наверное, и вправду — это «диагноз».

А что думаете про «Славянский базар в Витебске» вы? Что вам в нем нравится, а что — нет? Что бы предложили организаторам изменить? Делитесь, пожалуйста, в комментариях.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

 
Теги: Витебск
 
 
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Я из Витебска. А в Витебске главное событие - «Славянский базар». Вокруг него у нас крутятся жизнь, пиар, идеи, проекты, финансы. Только отфестивалили - начинаем...
 
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