Город-тюрьма для мусульман. Белорус попал в закрытый район Китая

Источник материала: Tut.by

Белорусский тревэл-блогер Леонид Пашковский выпустил очередной выпуск проекта «Хочу домой». Действие происходит в Синцзяне — автономном регионе Китая, где проживает тюркский народ уйгуры.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Синьцзян-Уйгурский автономный район — регион на северо-западе Китая, в котором проживают уйгуры (тюркский народ, исповедующий ислам). На протяжении всей своей истории они боролись за независимость (и на короткие периоды добивались ее). В 1949 году территория Синьцзяна вошла в состав Китая. В результате был создан Синьцзян-Уйгурский автономный район, в котором активно проводится политика китаизации.

В 2018 году Human Rights Watch публиковала доклад о преследованиях мусульманского населения в этом регионе. Как утверждается в докладе, в последние годы за миллионами людей осуществляется видеослежка, их массово и зачастую безосновательно помещают в воспитательные лагеря и тюрьмы.

Героями фильма стали трое уйгуров и иностранец, который путешествовал во Синцзяну в прошлом году. Они рассказывают, как обстоят дела в регионе. По их словам, уйгурам больше нельзя открыто исповедовать ислам, они не могут учить свой родной язык в школах, не могут свободно перемещаться по стране и тем более выехать из нее.

Видео:

Интервью с ними звучит на фоне кадров, снятых Пашковским в Урумчи.

— Я был в Урумчи — столице округа. Внешне этот город выглядит очень страшно, как будто там полицейское государство, — рассказывал Пашковский TUT.BY. — Такого количества камер, полицейских, охранников, дружинников, сканеров лиц, шлагбаумов сложно себе даже представить. Ощущение, будто ты попал в тематический парк. Как Дисней, в котором создали антиутопию. Где бы ты ни находился, тебя везде снимает камера, в зоне досягаемости ты обязательно увидишь полицейских. Ты никуда не можешь зайти, не отсканировав лицо и id-карту. Ни в одно здание, ни в один жилой двор.

— С камерой в руках тяжело. Если будешь снимать слишком откровенно, кажется, что тебя сейчас «примут». Я постоянно ходил на этом ужасном стреме. Вот ты вроде говоришь с человеком, а потом думаешь: вдруг он окажется доносчиком? Очень деструктивные мысли, должен я сказать, — признавался Пашковский.

Полностью интервью с блогером можно прочитать тут .