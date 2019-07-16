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Город-тюрьма для мусульман. Белорус попал в закрытый район Китая
17.07.2019 10:12 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусский тревэл-блогер Леонид Пашковский выпустил очередной выпуск проекта «Хочу домой». Действие происходит в Синцзяне — автономном регионе Китая, где проживает тюркский народ уйгуры.
Синьцзян-Уйгурский автономный район — регион на северо-западе Китая, в котором проживают уйгуры (тюркский народ, исповедующий ислам). На протяжении всей своей истории они боролись за независимость (и на короткие периоды добивались ее). В 1949 году территория Синьцзяна вошла в состав Китая. В результате был создан Синьцзян-Уйгурский автономный район, в котором активно проводится политика китаизации.
В 2018 году Human Rights Watch
Героями фильма стали трое уйгуров и иностранец, который путешествовал во Синцзяну в прошлом году. Они рассказывают, как обстоят дела в регионе. По их словам, уйгурам больше нельзя открыто исповедовать ислам, они не могут учить свой родной язык в школах, не могут свободно перемещаться по стране и тем более выехать из нее.Видео:
Интервью с ними звучит на фоне кадров, снятых Пашковским в Урумчи.
— Я был в Урумчи — столице округа. Внешне этот город выглядит очень страшно, как будто там полицейское государство, —
— С камерой в руках тяжело. Если будешь снимать слишком откровенно, кажется, что тебя сейчас «примут». Я постоянно ходил на этом ужасном стреме. Вот ты вроде говоришь с человеком, а потом думаешь: вдруг он окажется доносчиком? Очень деструктивные мысли, должен я сказать, — признавался Пашковский.
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Белорусский тревэл-блогер Леонид Пашковский выпустил очередной выпуск проекта «Хочу домой». Действие происходит в Синцзяне - автономном регионе Китая, где...
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