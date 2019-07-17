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Уголовное дело против Кевина Спейси в США развалилось в суде
18.07.2019 06:38 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прокуратура штата Массачусетс сняла обвинения с актера Кевина Спейси, которому инкриминировали сексуальные домогательства к 18-летнему сыну телеведущей Хезер Анру. Молодой человек утверждал, что Спейси приставал к нему в ресторане на острове Нантакет в 2016 году.
Предполагаемый потерпевший рассказывал, что три года назад актер напоил его алкоголем, после чего начал домогаться в ресторане. В результате Спейси предъявили обвинения в развратных действиях и оскорбительном поведении. Актер вину не признавал.
На судебных слушаниях защита Спейси заявила, что из смартфона молодого человека, в котором сохранились записи и сообщения, предъявлявшиеся в качестве доказательств обвинения, часть данных была удалена, что само по себе является преступлением.
Судья
Тогда судья вызвал на дачу показаний самого потерпевшего, но тот сослался на пятую поправку к Конституции США, которая позволяет не свидетельствовать против самого себя.
В ответ юристы Спейси предложили прекратить дело из-за допущенных нарушений. Прокуратура решила снять обвинения с актера.
Спейси обвиняли в сексуальных домогательствах в нескольких странах; на волне движения #MeTo эти обвинения приобрели широкую огласку и стоили актеру карьеры. Но ни одно из них, кроме дела на острове Нантакет, пока не дошло до суда.
Первым о приставаниях Спейси в октябре 2017 год рассказал актер Энтони Рапп. Речь шла о событиях 30-летней давности. Спейси извинился перед Раппом в письменной форме и заявил, что не помнит ту встречу.
Вскоре с похожими обвинениями выступил американский кинорежиссер Тони Монтана. По его словам, Спейси приставал к нему в баре в Лос-Анджелесе в 2003 году.
В ноябре 2017 года руководство лондонского театра «Олд Вик» сообщило о 20 жалобах на непристойное поведение Спейси от нынешних и бывших сотрудников театра. Спейси 11 лет был художественным руководителем «Олд Вика». Сейчас полиция Лондона расследует шесть обвинений в сексуальных домогательствах в отношении актера; в начале июля стало известно о том, что британские полицейские допросили его на территории США. Спейси настаивает на своей невиновности.
После того как разразился скандал, сцены с участием актера удалили из нескольких картин, которые на тот момент находились в производстве: фильм «Все деньги мира» срочно пересняли с другим актером в той же роли, стриминговая платформа Netflix разорвала контракт со Спейси на съемки в «Карточном домике». В заключительном сезоне сериала Спейси
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Предполагаемый потерпевший рассказывал, что три года назад актер напоил его алкоголем, после чего начал домогаться в ресторане. Спейси предъявили обвинения в...
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