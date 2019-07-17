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Уголовное дело против Кевина Спейси в США развалилось в суде

18.07.2019 06:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура штата Массачусетс сняла обвинения с актера Кевина Спейси, которому инкриминировали сексуальные домогательства к 18-летнему сыну телеведущей Хезер Анру. Молодой человек утверждал, что Спейси приставал к нему в ресторане на острове Нантакет в 2016 году.


Фото: Reuters

Предполагаемый потерпевший рассказывал, что три года назад актер напоил его алкоголем, после чего начал домогаться в ресторане. В результате Спейси предъявили обвинения в развратных действиях и оскорбительном поведении. Актер вину не признавал.

На судебных слушаниях защита Спейси заявила, что из смартфона молодого человека, в котором сохранились записи и сообщения, предъявлявшиеся в качестве доказательств обвинения, часть данных была удалена, что само по себе является преступлением.

Судья потребовал предъявить смартфон, но адвокаты юноши заявили, что телефон пропал.

Тогда судья вызвал на дачу показаний самого потерпевшего, но тот сослался на пятую поправку к Конституции США, которая позволяет не свидетельствовать против самого себя.

В ответ юристы Спейси предложили прекратить дело из-за допущенных нарушений. Прокуратура решила снять обвинения с актера.

Спейси обвиняли в сексуальных домогательствах в нескольких странах; на волне движения #MeTo эти обвинения приобрели широкую огласку и стоили актеру карьеры. Но ни одно из них, кроме дела на острове Нантакет, пока не дошло до суда.

Первым о приставаниях Спейси в октябре 2017 год рассказал актер Энтони Рапп. Речь шла о событиях 30-летней давности. Спейси извинился перед Раппом в письменной форме и заявил, что не помнит ту встречу.

Вскоре с похожими обвинениями выступил американский кинорежиссер Тони Монтана. По его словам, Спейси приставал к нему в баре в Лос-Анджелесе в 2003 году.

В ноябре 2017 года руководство лондонского театра «Олд Вик» сообщило о 20 жалобах на непристойное поведение Спейси от нынешних и бывших сотрудников театра. Спейси 11 лет был художественным руководителем «Олд Вика». Сейчас полиция Лондона расследует шесть обвинений в сексуальных домогательствах в отношении актера; в начале июля стало известно о том, что британские полицейские допросили его на территории США. Спейси настаивает на своей невиновности.

После того как разразился скандал, сцены с участием актера удалили из нескольких картин, которые на тот момент находились в производстве: фильм «Все деньги мира» срочно пересняли с другим актером в той же роли, стриминговая платформа Netflix разорвала контракт со Спейси на съемки в «Карточном домике». В заключительном сезоне сериала Спейси уже не появился.

 
 
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Предполагаемый потерпевший рассказывал, что три года назад актер напоил его алкоголем, после чего начал домогаться в ресторане. Спейси предъявили обвинения в...
 
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