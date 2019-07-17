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«Такое блюдо должно быть сытным». Готовим блины и мачанку с Тамарой Лисицкой
18.07.2019 09:00 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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В седьмом выпуске проекта «История со вкусом» показываем, как приготовить блюдо для большой семьи - мачанку с блинами. *Партнерский материал
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