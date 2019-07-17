«Такое блюдо должно быть сытным». Готовим блины и мачанку с Тамарой Лисицкой

Источник материала: Tut.by

На втором этапе проекта «История со вкусом» мы вместе с Coca-Cola решили объединить белорусских звезд и национальную кухню. В ходе голосования из трех блюд с птицей вы выбрали именно мачанку с гречневыми блинами. Посмотрите, как Тамара Лисицкая приготовила это вместе с шеф-поваром Антоном Кабановым.

Текстовый вариант рецепта вы можете посмотреть здесь .

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