ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Такое блюдо должно быть сытным». Готовим блины и мачанку с Тамарой Лисицкой

18.07.2019 09:00 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На втором этапе проекта «История со вкусом» мы вместе с Coca-Cola решили объединить белорусских звезд и национальную кухню. В ходе голосования из трех блюд с птицей вы выбрали именно мачанку с гречневыми блинами. Посмотрите, как Тамара Лисицкая приготовила это вместе с шеф-поваром Антоном Кабановым.

Текстовый вариант рецепта вы можете посмотреть здесь.

Партнер проекта:


 

Другие материалы проекта

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В седьмом выпуске проекта «История со вкусом» показываем, как приготовить блюдо для большой семьи - мачанку с блинами. *Партнерский материал
 
Новости дня
Новости культуры
 
Уголовное дело против Кевина Спейси в США развалилось в суде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика