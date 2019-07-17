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А вы бы рискнули попробовать? В Украине на видео сняли «взрывоопасный» арбуз

18.07.2019 13:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В украинском Запорожье сняли на видео очень необычный и, на первый взгляд, взрывоопасный арбуз! Он был куплен на местном рынке и вел себя довольно странно: громко шипел и пускал пузыри. Вряд ли бы вы рискнули его пробовать.

 
 
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