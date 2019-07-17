А вы бы рискнули попробовать? В Украине на видео сняли «взрывоопасный» арбуз

Источник материала: Tut.by

В украинском Запорожье сняли на видео очень необычный и, на первый взгляд, взрывоопасный арбуз! Он был куплен на местном рынке и вел себя довольно странно: громко шипел и пускал пузыри. Вряд ли бы вы рискнули его пробовать.