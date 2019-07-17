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Рок-фестиваля «Эдем» 20 июля не будет. Объявлена новая дата

18.07.2019 21:07 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Организаторы рок-фестиваля «Эдем» объявили о переносе даты проведения мероприятия. Об этом сообщается на официальной странице.

— Мы приняли решение увеличить масштаб проводимого мероприятия и еще больше насытить его качественной живой музыкой и зонами активностей, — говорится в обращении к посетителям фестиваля.

Организаторы отмечают, что им потребуется больше времени, чем они рассчитывали, поэтому фестиваль состоится 24 августа 2019 года, а не 20 июля. Билеты, купленные ранее, действительны. Сдать билеты можно через билетного оператора либо распространителей, продавших билет.

 
 
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Билеты, купленные ранее, действительны. Сдать билеты можно через билетного оператора либо распространителей, продавших билет.
 
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