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Модное местечко за городом, цирк с бесплатным мороженым. Лучшее в афише Витебска в выходные
19.07.2019 07:55 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Славянский базар» закончился, но это не значит, что теперь в Витебске некуда пойти в выходные. Смотрите, что мы нашли интересного в афише. К нам приедут цирк «Дзіва» (детям обещают бесплатное мороженое), а также группа «Кинохроника» из Питера, которая исполняет песни Виктора Цоя в оригинальных аранжировках. А бывшая усадьба Адамова в Больших Летцах превращается в модное местечко — здесь в субботу пройдет Botanic Party.
Цирк-шапито «Дзіва»
Где: Парк Тысячелетия Витебска (возле Ледового дворца)
Когда: 20−21 июля, в 13.00 и 17.00
Билеты: от 10 до 25 рублей
Легендарный цирк «Дзіва» представит в Витебске новую программу с участием артистов из разных стран. В шоу будет много экзотических дрессированных животных и спецэффектов. А еще каждому ребенку — бесплатное мороженое.
Справки по телефонам: +375 29 173−13−13; +375 29 193−13−13.
Песни группы «Кино» в исполнении «Кинохроники»
Где: Bar212 (ул. Ленина, 26а)
Когда: 20 июля, 22.00
Вход: свободный
«Кинохроника» образована в Санкт-Петербурге в 2017 году как проект памяти Виктора Цоя. Это единственная в России трибьют-группа, исполняющая концертные программы «Кино» 1989−1990 годов в оригинальных аранжировках.
Дополнительная информация — в
Botanic Party в бывшей усадьбе Адамова
Где: деревня Большие Летцы, бывшая усадьба Владимира Адамова
Когда: 20 июля, 12.00−17.00
Билеты: 3 рубля
Витебский предприниматель Максим Жуков
В программе: концерт Эдуарда Юдовина («Алмазный фронт»), Михаила Рубина и группы «Восьмыдзень»; лекция краеведа Аркадия Подлипского о знаменитом ботанике Владимире Адамове; посадка и обмен растениями; продажа сувениров.
Дополнительная информация — в
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К нам приедут цирк «Дзіва» (детям обещают бесплатное мороженое), а также группа «Кинохроника» из Питера, которая исполняет песни Виктора Цоя в оригинальных...
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