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Модное местечко за городом, цирк с бесплатным мороженым. Лучшее в афише Витебска в выходные

19.07.2019 07:55 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Славянский базар» закончился, но это не значит, что теперь в Витебске некуда пойти в выходные. Смотрите, что мы нашли интересного в афише. К нам приедут цирк «Дзіва» (детям обещают бесплатное мороженое), а также группа «Кинохроника» из Питера, которая исполняет песни Виктора Цоя в оригинальных аранжировках. А бывшая усадьба Адамова в Больших Летцах превращается в модное местечко — здесь в субботу пройдет Botanic Party.

Цирк-шапито «Дзіва»


Фото: страница цирка «Дзіва» во «ВКонтакте»

Где: Парк Тысячелетия Витебска (возле Ледового дворца)

Когда: 20−21 июля, в 13.00 и 17.00

Билеты: от 10 до 25 рублей

Легендарный цирк «Дзіва» представит в Витебске новую программу с участием артистов из разных стран. В шоу будет много экзотических дрессированных животных и спецэффектов. А еще каждому ребенку — бесплатное мороженое.

Справки по телефонам: +375 29 173−13−13; +375 29 193−13−13.

Песни группы «Кино» в исполнении «Кинохроники»


Где: Bar212 (ул. Ленина, 26а)

Когда: 20 июля, 22.00

Вход: свободный

«Кинохроника» образована в Санкт-Петербурге в 2017 году как проект памяти Виктора Цоя. Это единственная в России трибьют-группа, исполняющая концертные программы «Кино» 1989−1990 годов в оригинальных аранжировках.

Дополнительная информация — в группе.

Botanic Party в бывшей усадьбе Адамова


Где: деревня Большие Летцы, бывшая усадьба Владимира Адамова

Когда: 20 июля, 12.00−17.00

Билеты: 3 рубля

Витебский предприниматель Максим Жуков приобрел бывшую усадьбу в деревне Большие Летцы под Витебском, где в конце XIX — начале XX века жил известный ботаник Владимир Адамов. Максим восстанавливает здание-«заброшку», чтобы создать культурный центр. В субботу, 20 июля, тут состоится Botanic Party.

В программе: концерт Эдуарда Юдовина («Алмазный фронт»), Михаила Рубина и группы «Восьмыдзень»; лекция краеведа Аркадия Подлипского о знаменитом ботанике Владимире Адамове; посадка и обмен растениями; продажа сувениров.

Дополнительная информация — в группе.

 
Теги: Витебск
 
 
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К нам приедут цирк «Дзіва» (детям обещают бесплатное мороженое), а также группа «Кинохроника» из Питера, которая исполняет песни Виктора Цоя в оригинальных...
 
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