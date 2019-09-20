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«Никто не улыбнется просто так». Блогер из США снял видео о Минске. Местами смешно, местами грустно

21.09.2019 21:17 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Минск — это очень креативное место. Люди очень классные», — рассказывает американец Питер Сантенелло, который три с половиной дня пробыл в белорусской столице и снял о городе почти 19-минутный видеоролик. По его мнению, в Минске живут открытые и неагрессивные люди, но «никто не улыбнется тебе просто так, улыбку нужно заслужить». Американца удивили широкие улицы и тротуары, а также памятники Ленину.


Фото: facebook.com/PeterSantenello

Иностранец среди прочего прошелся по проспекту Победителей, по улицам Зыбицкой, Октябрьской, Революционной, побывал в Осмоловке, сходил в Национальную библиотеку, прокатился в метро.

«Передо мной, как мне кажется, раритетные советские дома», — говорит иностранец, глядя на Старовиленскую улицу, в том числе на «дом Чижа». На проспекте Победителей американца удивила ширина тротуара. «Но никого нет», — отметил видеоблогер.

Октябрьскую улицу блогер называет «богемной». Блогер также проехался в метро, больше всего ему понравились станции «Площадь Ленина» и «Грушевка». В метрополитене его удивили серпы и молоты.

Иностранец увидел некоторую иронию в том, что к Минску в частности и Беларуси в целом на Западе относятся с некоторой снисходительностью, замечая только политическую составляющую. «Но в реальности это более приятное место, чем вы думали, — считает блогер. — Минск — это очень креативное место. Люди очень классные».

Блогер хотел попасть на экскурсию по Тракторному заводу, но не получилось.

«Для меня загадка, почему мне говорили, что средняя зарплата здесь 450 долларов, — говорит блогер, после чего отмечает, что в городе много новых домов и добавляет: — Что-то не сходится».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⠀ Goodbye Minsk

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 72
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Американец Питер Сантенелло три с половиной дня пробыл в белорусской столице и снял о городе почти 19-минутный видеоролик.
 
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