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Лондон, Гонконг или Мехико? Угадайте город по карте метро
22.09.2019 09:30 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Метро — настоящее спасение для путешественников, ведь именно благодаря ему можно быстро посетить все достопримечательности города. Главное — не запутаться в схеме. Предлагаем вам потренироваться здесь: пройдите тест и угадайте города по картам их метрополитенов.
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Если вы много путешествуете, этот тест может оказаться простым. А если нет - тренируйте интуицию!
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