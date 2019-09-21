Лондон, Гонконг или Мехико? Угадайте город по карте метро

Источник материала: Tut.by

Метро — настоящее спасение для путешественников, ведь именно благодаря ему можно быстро посетить все достопримечательности города. Главное — не запутаться в схеме. Предлагаем вам потренироваться здесь: пройдите тест и угадайте города по картам их метрополитенов.