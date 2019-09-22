Книга Светланы Алексиевич заняла 3-е место в рейтинге 100 лучших произведений XXI века

Источник материала: Tut.by

Книга « Время секонд хэнд » Светланы Алексиевич стала одним из лучших произведений XXI века по версии британской газеты The Guardian. Об этом сообщается на сайте издания.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Книга первой в истории Беларуси обладательницы Нобелевской премии заняла третье место в топ-100 книг, которые увидели свет с 2000 года.

На втором месте в рейтинге The Guardian расположился роман «Галаад» американской писательницы Мэрилин Робинсон. Она писала этот роман 24 года и по итогу удостоилась престижной Пулитцеровской премии.

Сюжет романа довольно прост . 76-летний потомственный протестантский пастор (отец и дед его тоже были пасторами) Джон Эймс пишет письмо своему юному сыну, потому что умирает (врачи диагностировали болезнь сердца) и хочет оставить ему представление о себе, своем роде и своей вере. Своеобразная исповедь отца перед сыном. Но в результате получается, что Эймс ведет разговор с самим собой, погружаясь в историю страны и своего рода.

Первое место британское издание отдало своей соотечественнице Хилари Мантел за роман «Волчий зал». Благодаря ему писательница стала лауреатом Букеровской премии.

Мантел показала Англию, двадцатые годы XVI века, на грани бедствия: если Генрих VIII умрет, не оставив наследника, неизбежна гражданская война. На сцену выступает Томас Кромвель, сын кузнеца-дебошира, политический гений, чьи орудия — подкуп, угрозы и лесть. Его цель — преобразовать Англию сообразно своей воле и желаниям короля, которому он преданно служит.