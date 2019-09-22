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Спустя 17 лет российские следователи установили, кто и почему расправился с певцом Михаилом Кругом

23.09.2019 12:08 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

17 лет прошло с момента убийства известного певца Михаила Круга в России, но лишь теперь следователи смогли поставить точку в этом деле. Выяснилось, что члены тверской банды рассчитывали провернуть хитрую комбинацию с ограблением его дома, но были застигнуты врасплох хозяином и открыли стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.


Член банды «Тверские волки» Александр Агеев рассказывает следователям, что происходило в ночь на 1 июля 2002-го в доме Михаила Круга. Скриншот видео: пресс-служба Следственного комитета России

В ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери был убит певец Михаил Круг (Воробьев). Следователи выяснили, что в жилье пробрались двое мужчин с целью ограбления, а один из них убил певца. Но по горячим следам преступление раскрыть не удалось.

Еще тогда в поле зрения оперативников попали члены банды «Тверские волки», действовавшей в городе и области. На причастность проверяли и киллера банды Александра Агеева, но он отрицал вину и каких-либо прямых улик против него не было. В 2019 году следователям удалось получить дополнительную информацию о том громком убийстве.

И в августе, как писали СМИ, из колоний этапировали двух пожизненно осужденных — того самого киллера «Тверских волков» Агеева и другого члена банды, Александра Осипова. Провели их очную ставку.

В итоге Александр Агеев сознался (а Осипов подтвердил): в тот вечер он пробрался в дом Михаила Круга вместе со своим подельником Дмитрием Веселовым. По словам Агеева, убивать Круга они не планировали, а по указанию криминального авторитета Твери по прозвищу Лом (погиб в 2006 году) должны были похитить антиквариат и ценности. По замыслу, певец после этого обратился бы за помощью к авторитету, а тот бы «нашел» и вернул похищенное, за что Круг станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертов.

По данным банды, хозяева дома были в отъезде, но Михаил Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. Тогда Веселов избил тещу певца, застрелил собаку, охранявшую первый этаж, а затем выстрелил дважды в Круга. Исполнитель позже скончался в больнице от ранений груди и живота.

Следователи проверили показания Агеева и пришли к выводу, что он не врет. С учетом того, что обвиняемый в убийстве Дмитрий Веселов умер несколько лет назад, принято решение о прекращении уголовного дела.

 
 
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Выяснилось, что члены тверской банды рассчитывали провернуть хитрую комбинацию с ограблением дома певца. Но были застигнуты врасплох и открыли стрельбу.
 
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