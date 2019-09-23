﻿ Банан на чрезвычайном положении. Почему белорусы могут остаться без любимых фруктов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Банан на чрезвычайном положении. Почему белорусы могут остаться без любимых фруктов

24.09.2019 11:02 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Покупатели в магазинах в России, Европе или Северной Америке пока вряд ли это заметили, однако вскоре они могут надолго остаться без бананов — важнейших, самых доступных для жителей северных стран тропических фруктов, к тому же являющихся и главным источником заработка для десятков миллионов жителей стран южных. Причина — так называемая «панамская болезнь», а именно грибок Fusarium штамма TR4 (Tropical Race 4), смертельный для самого коммерчески распространенного и неприхотливого сорта бананов «Кавендиш», пишет «Радио Свобода».


pixabay.com

Бороться с распространением Fusarium TR4 (как и другими его «родственниками») невероятно сложно, и распространяется он быстро. Недавно штамм этого грибка впервые в истории поразил сотни гектаров банановых плантаций в странах Латинской Америки, в первую очередь в Колумбии — откуда на мировой рынок и поступает подавляющее большинство этих плодов.

На самом деле, в Латинской Америке, Африке, Азии тысячелетиями выращиваются сотни самых разных сортов бананов — но в основном для местного потребления. Каждый четвертый банан в мире вырастает в Индии. Это государство, а также Бразилия, Китай и Таиланд производят бананов больше всех — однако на экспорт они не отправляются. Около 80 процентов всего мирового бананового экспорта приходится на страны Латинской Америки. На первом месте находится Эквадор (примерно 28−30 процентов, в зависимости от года), за которым следуют Коста-Рика, Гватемала и Колумбия.

Все бананы оттуда, которые попадают в США, ЕС, Россию, Китай или Японию, почти всегда относятся только к одному сорту — «Кавендиш». Бананы — очень скоропортящиеся, капризные плоды, поэтому производители и продавцы раз за разом, начиная с XIX века, искали продуктивные и неприхотливые сорта, подходящие для глобальной торговли. Такие бананы, которые могли бы пережить долгое путешествие по морю из теплого климата в супермаркеты и магазины по всему миру. К тому же массовое производство только одного вида бананов — это и способ снизить затраты, что и помогает пока бананам быть настолько доступными. В результате «Кавендиш» был найден — но при этом мировой рынок в очередной раз связал свою судьбу с монокультурой, лишь с одним этим сортом.


Фото с сайта animalsglobe.ru

Подобное в истории уже случалось — еще не так давно в мире первое место по популярности и распространению занимал другой сорт, «Гро-Мишель» (или «Большой Майк», как называли его в англоязычных странах). Эксперты вспоминают, что культивировать его было даже легче, чем «Кавендиш» и он был слаще (хотя другие утверждают, что на вкус они похожи). Однако в 50-х годах XX века его почти полностью уничтожил другой штамм того же самого грибка (лишь немного, относительно мировых объемов, бананов сорта «Гро-Мишель» сегодня выращивают в Таиланде и Малайзии). И на первые позиции вышел «Кавендиш», выведенный в тропиках британскими селекционерами еще в XIX веке. Поскольку фунгицида, эффективного против штамма Fusarium TR4, ученые пока не создали, «Кавендиш» может постичь та же судьба, что и «Гро Мишель».

«Панамская болезнь», а по-научному Fusarium oxysporum f.sp. cubense, обитает в земле, однако через поврежденные корни проникает в листья и окрашивает их в жёлтый цвет, после чего те отмирают. В почве, на которой раньше культивировали бананы, грибок может сохраняться потом в течение 25−30 лет. Впервые этот грибок был обнаружен в Суринаме, и к 1910−1920 годам им были заражены практически все банановые плантации Центральной Америки, включая и весь Гондурас — самый крупный мировой экспортер в то время. Именно тогда, в самом начале XX века, кстати, и появился термин «банановая республика», обозначающее политико-экономически очень слабое государство, полностью зависящее от экспорта этих фруктов и от отношений с крупными мировыми компаниями-дистрибьюторами.

Разные штаммы этого грибка появляются в мире с определенной периодичностью. Впервые банановые плантации, пораженные Fusarium TR4, обнаружились в 90-х годах прошлого века в Малайзии и Индонезии. Затем грибок перекинулся на соседние страны, после чего попал в Западную и Южную Азию, Австралию и Африку. Однако в Латинской Америке TR4 до недавнего времени не находили.

При этом в течение многих лет ученые предупреждали, что крупнейшим банановым компаниям, производителям и дистрибьюторам, таким как Chiquita, Fyffes или Dole, следовало бы как можно скорее искать новые сорта бананов, по мере распространения грибка. Однако сделано этого не было. Сейчас же в мире, в отличие от 50-х, нет очевидного «резервного банана», ожидающего своего часа. Тем временем в августе 2019 года наличие TR4 было подтверждено в Колумбии, что побудило чиновников страны объявить настоящее чрезвычайное положение в ряде провинций.

Специальные меры, принимаемые сегодня в Колумбии для предотвращения распространения болезни, включают жесточайший санитарный контроль при въезде-выезде со всех плантаций, с охраняемыми вооруженными солдатами КПП, где грузовики, курсирующие между банановыми фермами и морскими портами, дезинфицируются правительственными работниками, в костюмах химзащиты и резиновых сапогах. Грибок может переноситься на большие расстояния с микрочастичками почвы, которые могут прилипать к покрышкам грузовиков, сельскохозяйственной техники или человеческой обуви.

Банановая плантация в Колумбии, уничтоженная грибком, выглядит так:

К тому же в Колумбии, стране до сих пор очень нестабильной, владельцы плантаций опасаются, что воры, постоянно ворующие у них плоды по ночам, также могут случайно распространить болезнь. Многие банановые фермы в Колумбии, занимающие сотни тысяч гектаров в самых труднодоступных районах, отделены от федеральных дорог, вдоль которых они тянутся на десятки километров, лишь небольшими заборами. Ситуация побудила полицию и вооруженные силы Колумбии усилить свое присутствие вокруг всех банановых плантаций.

В засушливом колумбийском департаменте Гуахира, на берегу Карибского моря рядом с Венесуэлой, власти нещадно выкорчевали все растения, на которых был обнаружен грибок, и покрыли зараженную почву черными пластиковыми листами, которые поднимают температуру до уровня, который может остановить распространение болезни. Здоровые растения в радиусе 20 метров от пораженных участков также уничтожаются химическими веществами, в качестве профилактической меры.

Некоторые ученые, несмотря на все чрезвычайные меры, принимаемые в Колумбии и в других латиноамериканских странах, все же утверждают, что дни сорта «Кавендиш» сочтены, и рекомендуют как можно скорее выводить новый, устойчивый к грибку сорт — однако для этого селекционерам может понадобиться от 3 до 7 лет.

 
 
Ссылка на источник 162
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Покупатели в магазинах в России, Европе или Северной Америке пока вряд ли это заметили, однако вскоре они могут надолго остаться без бананов.
 
Новости дня
Новости культуры
 
В Великобритании нерожденный ребенок спас матери жизнь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • джинсы левис официальный в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика