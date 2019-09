Банан на чрезвычайном положении. Почему белорусы могут остаться без любимых фруктов

Источник материала: Tut.by

Покупатели в магазинах в России, Европе или Северной Америке пока вряд ли это заметили, однако вскоре они могут надолго остаться без бананов — важнейших, самых доступных для жителей северных стран тропических фруктов, к тому же являющихся и главным источником заработка для десятков миллионов жителей стран южных. Причина — так называемая «панамская болезнь» , а именно грибок Fusarium штамма TR4 (Tropical Race 4), смертельный для самого коммерчески распространенного и неприхотливого сорта бананов «Кавендиш», пишет «Радио Свобода».

Бороться с распространением Fusarium TR4 (как и другими его «родственниками») невероятно сложно, и распространяется он быстро. Недавно штамм этого грибка впервые в истории поразил сотни гектаров банановых плантаций в странах Латинской Америки, в первую очередь в Колумбии — откуда на мировой рынок и поступает подавляющее большинство этих плодов.

На самом деле, в Латинской Америке, Африке, Азии тысячелетиями выращиваются сотни самых разных сортов бананов — но в основном для местного потребления. Каждый четвертый банан в мире вырастает в Индии. Это государство, а также Бразилия, Китай и Таиланд производят бананов больше всех — однако на экспорт они не отправляются. Около 80 процентов всего мирового бананового экспорта приходится на страны Латинской Америки. На первом месте находится Эквадор (примерно 28−30 процентов, в зависимости от года), за которым следуют Коста-Рика, Гватемала и Колумбия.

Все бананы оттуда, которые попадают в США, ЕС, Россию, Китай или Японию, почти всегда относятся только к одному сорту — « Кавендиш» . Бананы — очень скоропортящиеся, капризные плоды, поэтому производители и продавцы раз за разом, начиная с XIX века, искали продуктивные и неприхотливые сорта, подходящие для глобальной торговли. Такие бананы, которые могли бы пережить долгое путешествие по морю из теплого климата в супермаркеты и магазины по всему миру. К тому же массовое производство только одного вида бананов — это и способ снизить затраты, что и помогает пока бананам быть настолько доступными. В результате «Кавендиш» был найден — но при этом мировой рынок в очередной раз связал свою судьбу с монокультурой, лишь с одним этим сортом.

Подобное в истории уже случалось — еще не так давно в мире первое место по популярности и распространению занимал другой сорт, «Гро-Мишель» (или «Большой Майк», как называли его в англоязычных странах). Эксперты вспоминают, что культивировать его было даже легче, чем «Кавендиш» и он был слаще (хотя другие утверждают, что на вкус они похожи). Однако в 50-х годах XX века его почти полностью уничтожил другой штамм того же самого грибка (лишь немного, относительно мировых объемов, бананов сорта «Гро-Мишель» сегодня выращивают в Таиланде и Малайзии). И на первые позиции вышел «Кавендиш», выведенный в тропиках британскими селекционерами еще в XIX веке. Поскольку фунгицида, эффективного против штамма Fusarium TR4, ученые пока не создали, «Кавендиш» может постичь та же судьба, что и «Гро Мишель».

«Панамская болезнь», а по-научному Fusarium oxysporum f.sp. cubense , обитает в земле, однако через поврежденные корни проникает в листья и окрашивает их в жёлтый цвет, после чего те отмирают. В почве, на которой раньше культивировали бананы, грибок может сохраняться потом в течение 25−30 лет. Впервые этот грибок был обнаружен в Суринаме, и к 1910−1920 годам им были заражены практически все банановые плантации Центральной Америки, включая и весь Гондурас — самый крупный мировой экспортер в то время. Именно тогда, в самом начале XX века, кстати, и появился термин «банановая республика» , обозначающее политико-экономически очень слабое государство, полностью зависящее от экспорта этих фруктов и от отношений с крупными мировыми компаниями-дистрибьюторами.

Разные штаммы этого грибка появляются в мире с определенной периодичностью. Впервые банановые плантации, пораженные Fusarium TR4, обнаружились в 90-х годах прошлого века в Малайзии и Индонезии. Затем грибок перекинулся на соседние страны, после чего попал в Западную и Южную Азию, Австралию и Африку. Однако в Латинской Америке TR4 до недавнего времени не находили.

При этом в течение многих лет ученые предупреждали, что крупнейшим банановым компаниям, производителям и дистрибьюторам, таким как Chiquita, Fyffes или Dole, следовало бы как можно скорее искать новые сорта бананов, по мере распространения грибка. Однако сделано этого не было. Сейчас же в мире, в отличие от 50-х, нет очевидного «резервного банана», ожидающего своего часа. Тем временем в августе 2019 года наличие TR4 было подтверждено в Колумбии, что побудило чиновников страны объявить настоящее чрезвычайное положение в ряде провинций.

Специальные меры, принимаемые сегодня в Колумбии для предотвращения распространения болезни, включают жесточайший санитарный контроль при въезде-выезде со всех плантаций, с охраняемыми вооруженными солдатами КПП, где грузовики, курсирующие между банановыми фермами и морскими портами, дезинфицируются правительственными работниками, в костюмах химзащиты и резиновых сапогах. Грибок может переноситься на большие расстояния с микрочастичками почвы, которые могут прилипать к покрышкам грузовиков, сельскохозяйственной техники или человеческой обуви.

Банановая плантация в Колумбии, уничтоженная грибком, выглядит так: