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Зима уже близко. Посмотрите, какую красоту видели белорусы сегодня утром

24.09.2019 11:46 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утро 24 сентября выдалось для Беларуси необычно холодным: температура почти достигала нуля. Наши соотечественники вспомнили о долгих зимних месяцах — и взялись за фотоаппараты или мобильники. А нашей подборке — какую красоту увидели белорусы этим утром.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kate (@darthkate) 23 Сен 2019 в 10:21 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от perepelova (@perepelova) 23 Сен 2019 в 9:22 PDT

 
 
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Утро 24 сентября выдалось для Беларуси необычно холодным: температура почти достигала нуля. Наши соотечественники вспомнили о долгих зимних месяцах - и взялись за...
 
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