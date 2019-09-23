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Зима уже близко. Посмотрите, какую красоту видели белорусы сегодня утром
24.09.2019 11:46 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утро 24 сентября выдалось для Беларуси необычно холодным: температура почти достигала нуля. Наши соотечественники вспомнили о долгих зимних месяцах — и взялись за фотоаппараты или мобильники. А нашей подборке — какую красоту увидели белорусы этим утром.
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Утро 24 сентября выдалось для Беларуси необычно холодным: температура почти достигала нуля. Наши соотечественники вспомнили о долгих зимних месяцах - и взялись за...
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