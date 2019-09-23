Алтарь для жертвоприношений? Что скрывает огромный валун на окраине Витебска

Источник материала: Tut.by

Витебске привлекает туристов и историков">Гранитный валун с отсеченной верхней частью и крестообразными желобами, который, кажется, вырастает из земли неподалеку от пересечения 3-й Краснобригадной с улицей Володарского в Витебске, порождает немало легенд. Историк Валерий Шишанов рассказал «Витебским вестям», что удалось узнать на эту тему в старой городской газете.



Фото: «Витебский курьер»

В начале 1990-х историки предположили, что этот камень мог использоваться как алтарь для жертвоприношений еще в первой половине первого тысячелетия нашей эры. Однако старые газеты поведали истинную историю появления «загадочного» валуна.

10 июля 1912 года «Витебский вестник» сообщал, что еще в 1910-м жители Песковатика захотели вырыть видневшийся из земли камень, но оказалось, что он уходит вглубь почти на 2 сажени (4,26 м).

Поскольку извлечь из земли глыбу не представлялось возможным, решили на месте поделить ее на плиты для могильных памятников. Но работы почему-то прекратились: «Теперь на поверхности мостовой лежит отколотая каменная плита и виднеется верхушка глыбы, что и для пешеходов, и для конных представляет неудобство, особенно в ночное время».



Фото: «Витебский курьер»

Спустя год, 10 июля 1913 года, все та же газета вновь обратилась к истории валуна: «Яму, в которой находился камень, кое-как забросали землей, но верхушка камня и плита остались на поверхности земли».

Со временем отколотая плита исчезла, а усеченный валун приобрел загадочный вид, породивший рассказы о кровавых жертвоприношениях. Но, увы, как говаривал физик Ричард Фейнман, истина всегда проще, чем можно было предположить, и археологическое «открытие» теперь можно закрыть.