|
Умер ученый Юрий Бровка
24.09.2019 12:55 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Доктор юридических наук, профессор Юрий Бровка скончался 23 сентября 2019 года,
Юрий Бровка — сын известного белорусского поэта Петруся Бровки. Он родился в 1936 году в Минске, во время войны находился в эвакуации в Средней Азии.
Закончил юридический факультет БГУ. Работал в Академии наук и в Alma mater. В 1965—1995 годах — на кафедре теории и истории государства и права юридического факультета, в 1995—2017 годах — на кафедре международного права факультета международных отношений.
В качестве члена делегации БССР принимал участие в работе Конференции ООН по правопреемству государств в отношении договоров (Вена, 1977) и Конференции ООН по морскому праву (Женева — Нью-Йорк, 1979). В 1991-м защитил докторскую диссертацию на тему: «Становление и развитие международной правотворческой деятельности Белорусской ССР».
Юрий Бровко считается основоположником белорусской научной школы международного права.
Дата и место прощания будут известны позже.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доктор юридических наук, профессор Юрий Бровка скончался 23 сентября 2019 года
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)