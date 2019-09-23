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Умер ученый Юрий Бровка

24.09.2019 12:55 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доктор юридических наук, профессор Юрий Бровка скончался 23 сентября 2019 года, сообщается на сайте факультета международных отношений БГУ.

Юрий Бровка. Фото: fir.bsu.by

Юрий Бровка — сын известного белорусского поэта Петруся Бровки. Он родился в 1936 году в Минске, во время войны находился в эвакуации в Средней Азии.

Закончил юридический факультет БГУ. Работал в Академии наук и в Alma mater. В 1965—1995 годах — на кафедре теории и истории государства и права юридического факультета, в 1995—2017 годах — на кафедре международного права факультета международных отношений.

В качестве члена делегации БССР принимал участие в работе Конференции ООН по правопреемству государств в отношении договоров (Вена, 1977) и Конференции ООН по морскому праву (Женева — Нью-Йорк, 1979). В 1991-м защитил докторскую диссертацию на тему: «Становление и развитие международной правотворческой деятельности Белорусской ССР».

Юрий Бровко считается основоположником белорусской научной школы международного права.

Дата и место прощания будут известны позже.

 
Теги: Минск
 
 
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Доктор юридических наук, профессор Юрий Бровка скончался 23 сентября 2019 года
 
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