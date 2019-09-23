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Установлен заказчик кражи в доме Михаила Круга. Он переживал, что певца убили при ограблении

24.09.2019 14:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

17 лет прошло с момента убийства известного певца Михаила Круга в России, но лишь теперь следователи смогли поставить точку в этом деле. Ранее выяснилось, как был убит Круг, теперь — кто являлся заказчиком этого преступления. Это лидер организованной преступной группы «Тверские волки» Александр Костенко, пишет ТАСС.


Член банды «Тверские волки» Александр Агеев рассказывает следователям, что происходило в ночь на 1 июля 2002-го в доме Михаила Круга. Скриншот из видео: пресс-служба Следственного комитета России

Как рассказали сдедовали, ими был установлен свидетель Осипов, который был осужден за убийство Дмитрия Веселова, члена «Тверских волков». Во время разговора с Веселовым Осипов узнал, что Костенко, лидер организованной преступной группы «Тверские волки», заказал совершение кражи в жилище Михаила Круга.

— При этом [Костенко] очень переживал, что Михаил Круг во время исполнения данного заказа погиб, поскольку он этого не заказывал, — сказал Шихбал Амирсеидов, руководитель отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК Российской Федерациипо Тверской области.

В ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери был убит певец Михаил Круг (Воробьев). Следователи выяснили, что в жилье пробрались двое мужчин с целью ограбления, а один из них убил певца. Но по горячим следам преступление раскрыть не удалось.

Еще тогда в поле зрения оперативников попали члены банды «Тверские волки», действовавшей в городе и области. На причастность проверяли и киллера банды Александра Агеева, но он отрицал вину и каких-либо прямых улик против него не было. В 2019 году следователям удалось получить дополнительную информацию о том громком убийстве.

И в августе, как писали СМИ, из колоний этапировали двух пожизненно осужденных — того самого киллера «Тверских волков» Агеева и другого члена банды, Александра Осипова. Провели их очную ставку.

В итоге Александр Агеев сознался (а Осипов подтвердил): в тот вечер он пробрался в дом Михаила Круга вместе со своим подельником Дмитрием Веселовым. По словам Агеева, убивать Круга они не планировали, а должны были похитить антиквариат и ценности. По замыслу певец после этого обратился бы за помощью к авторитету, а тот бы «нашел» и вернул похищенное, за что Круг станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертов.

По данным банды, хозяева дома были в отъезде, но Михаил Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. Тогда Веселов избил тещу певца, застрелил собаку, охранявшую первый этаж, а затем выстрелил дважды в Круга. Исполнитель позже скончался в больнице от ранений груди и живота.

 
 
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17 лет прошло с момента убийства известного певца Михаила Круга в России, но лишь теперь следователи смогли поставить точку в этом деле.
 
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