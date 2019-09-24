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«Залетные либо сбежавшие из неволи». В Минске заметили очень редкую птицу

25.09.2019 10:06 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читательница TUT.BY Инна Субботина сфотографировала на Цнянском водохранилище пару огарей. Это очень редкий, случайно залетный вид для нашей республики.


Фото: Инна Субботина

— Птицы не окольцованы, — рассказывает Инна. — Они прогуливались среди других водоплавающих по пляжу и подпустили нас очень близко (примерно на расстояние 1−1,5 м).

Как пишет сайт «Фауна Беларуси позвоночные», первый раз в Беларуси огари были зарегистрированы в нашей стране в мае 1954 года в Столинском районе. Следующий раз огарей увидели лишь в 2005-м в Пинском районе. Затем их зафиксировали в 2014-м в Дзержинске, в 2016-м в Дрогичинском районе и в апреле 2019-го в Минске.

Происхождение уток не выяснено — либо это залетные птицы, либо сбежавшие из неволи.

Огарь — крупная утка, хорошо отличается благодаря характерной одноцветной ярко-рыжей или палево-рыжей окраске оперения. Голова окрашена светлее, иногда и верх шеи — охристо-белые. У самца весной на шее тонкий черный ошейник, летом его нет. У самок ошейника нет вообще.

Вес самца 1,2−1,6 кг, самки 1,0−1,25 кг. Длина тела 61−67 см, размах крыльев 120−145 см.

По голосу «анг, анг» и неторопливому полету напоминает гусей.

Гнездится в степях и пустынях Европы и Азии, по особенностям биологии сходна с пеганкой.

 
Теги: Минск
 
 
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Читательница TUT.BY Инна Субботина сфотографировала на Цнянском водохранилище пару огарей. Это очень редкий, случайно залетный вид для нашей республики.
 
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