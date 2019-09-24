В Пекине открылся самый большой в мире аэропорт - в форме морской звезды

Источник материала: Tut.by

В Пекине открылся новый международный аэропорт Дасин, построенный по проекту знаменитого ирако-британского архитектора Захи Хадид. Это самый крупный аэропорт в мире, его площадь составляет 700 тысяч квадратных метров.



Фото: wikimedia.org

Аэропорт, который обошелся Китаю в 11 млрд долларов, официально открылся в среду, за несколько дней до празднования 70-летия со дня образования Китайской Народной Республики (КНР). На церемонии открытия присутствовал лидер КНР Си Цзиньпин.

По данным Международного совета аэропортов, Дасин станет вторым по загруженности аэропортом в мире после аэропорта Атланты.

Китайские власти объясняют, что новый аэропорт был необходим, чтобы разгрузить переполненный Пекинский столичный международный аэропорт. Как ожидается, аэропорт сможет принимать около 130 млн пассажиров в год, пишет китайское издание Global Times.

Дасин имеет четыре взлетно-посадочные полосы и парковочные места для 150 самолетов. Он будет выполнять рейсы по 116 маршрутам — 101 внутреннему и 15 международным.



Фото: wikimedia.org

В день открытия рейсы из нового аэропорта должны выполнить семь авиакомпаний. Первый рейс авиакомпании China Southern Airlines вылетел из аэропорта в 16:23 по местному времени.

Некоторые международные авиакомпании, в том числе British Airways, уже объявили о запуске рейсов в Дасин. Как пишет РИА Новости, ожидается, что рейсы в Дасин будет также обслуживать «Аэрофлот».

Пассажирам не нужно будет предъявлять какие-либо документы или посадочные талоны во время проверок безопасности, так как аэропорт оснащен новой системой распознавания лиц, отмечает Global Times.