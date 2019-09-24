Почему Кастусь Калиновский национальный герой? Чья инициатива - вернуть его в Беларусь? Объясняем

Источник материала: Tut.by

Представители белорусской интеллигенции попросили перезахоронить останки Кастуся Калиновского в Беларуси. Объясняем, почему он национальный герой нашей страны и чем вызвана эта идея.

Кто такой Кастусь Калиновский? Калиновский родился в 1838 году в семье безземельной шляхты. Его настоящее имя Викентий Константин. Имя Кастусь не упоминается при его жизни ни в одном историческом документе. Только в 1916 году в газете «Гоман» вышла статья Вацлава Ластовского (в будущем — одного из руководителей БНР). В ней он назвал Калиновского Кастюком (якобы именно так звучало его имя в бумагах, которые у него сохранились). Позднее, во время белорусизации 1920-х, Кастюк окончательно трансформировался в Кастуся. То есть Кастусем Калиновского называть неправильно? Формально — да. Но большой ошибки тут нет. Тем более что имя, которое прижилось в массовом сознании, не сильно отличается от оригинального.

Детство Калиновского прошло около Свислочи (современный Волковысский район). Он окончил Свислочское уездное училище, в 1856—1860 годах учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. Именно в эти годы он вместе со старшим братом Виктором участвовал в деятельности студенческих землячеств и революционных кружков. Позднее Кастусь вернулся на родину, создавал кружки там, а в 1862-м возглавил созданную на их основе единую конспиративную организацию. В 1863-м возглавил восстание на территории бывшего Великого княжества Литовского. Калиновский возглавил Временное провинциальное правительство Литвы и Беларуси, один из региональных органов власти. Его первым документом был пересказ манифеста, изданного в Варшаве 20 января (1 февраля по новому стилю) 1863 года. Калиновский пытался расширить социальную базу восстания, привлекать к участию в нем крестьян. При этом он протестовал против вмешательства Польши и настаивал на самостоятельности. Поэтому уже 27 февраля (11 марта) Варшавское правительство отстранило от власти Временное правительство и передало власть «Отделу руководства провинциями Литвы». Калиновского назначили комиссаром воеводства на Гродненщину. Там повстанцы стали пользоваться значительной поддержкой. Но в целом восстание терпело поражение. Летом Кастуся все-таки вернули в «Отдел», а 31 июля 1863 года Калиновский возглавил его. Но к тому времени восстание уже пошло на спад. В январе 1864-го был арестован, а в марте повешен в Вильно.

За что он боролся?

Еще до восстания 1863 года на территории бывшей Речи Посполитой оформились два крыла: «белые» (землевладельцы и буржуазия) и «красные» (мелкая шляхта, интеллигенция, студенчество, городские низы). При этом последние разделялись на умеренных и более радикальных. К последним и принадлежал Калиновский. В национальном вопросе все выступали за восстановление Речи Посполитой. Но если «белые» и умеренные «красные» скорее выступали за унитарную Польшу, то «красные», в том числе и Кастусь, были за федерацию и признавали права белорусов, литовцев и украинцев на самоопределение. Калиновский настаивал на том, чтобы отношения с Варшавой строились на равноправии и суверенности. Уже во время восстания он требовал, чтобы Литовский провинциальный комитет (руководил выступлениями на территории бывшего ВКЛ) самостоятельно расходовал денежные средства на нужды восстания. В аграрном вопросе «белых» в целом устраивала сложившаяся ситуация. Умеренные «красные» боялись крестьянского восстания, но были согласны конфисковать часть земель шляхты с денежной компенсацией ей. Более радикальные «красные» были готовы перераспределить между крестьянами земли шляхты (опять-таки Калиновский был среди них).

Почему возник вопрос о перезахоронении Калиновского?

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY В июле 2017-го во время раскопок на горе Гедимина в Вильнюсе были обнаружены останки 20 человек — участников восстания 1863 года. В марте 2019 года исследователи Вильнюсского университета пришли к окончательному выводу , что среди них есть и останки Кастуся Калиновского. 24 сентября 2019 года представители белорусской интеллигенции обратились к руководству Литвы с открытым письмом. Они попросили перезахоронить останки Кастуся Калиновского. — Беларускі народ перажывае сёння няпросты час, калі існуе шмат пагроз дзяржаўнай незалежнасці. Пахаванне Канстанціна Каліноўскага ў Беларусі стала б сімвалам і напамінам беларускаму народу, як трэба любіць сваю Бацькаўшчыну, свой народ і як трэба за іх змагацца.

Неужели литовцы могут отдать останки повстанца?

Из фильма «Кастусь Калиновский» (1928) Как ни странно, да. Как утверждает философ Владимир Мацкевич, обращение появилось после того, как его об этом попросил литовский философ Гинтовтас Мажейкис. — Паколькі літоўскі Сейм так і не прымаў рашэнне да канца, то я і пару маіх знаёмых звярнуліся да беларускага боку, каб яны напісалі такі афіцыйны ліст, — заявил Мацкевич «Еврорадио». ​ В любом случае такие настроения у литовской стороны возникли не в последний момент. Исследователи Вильнюсского университета еще в марте 2019 года определили, что во время раскопок был найден именно Калиновский. К тому времени были идентифицированы останки 19 человек из 20 (позже стало известно , что останки последнего повстанца так и не были найдены). При этом предполагалось , что останки будут переданы государственной комиссии, а затем захоронены в часовне на вильнюсском кладбище Расу. Но только после того, как в часовне закончится реставрация. То есть уже тогда были названы очень неопределенные сроки захоронения. Почему? Вместе с другими повстанцами Кастусь Калиновский боролся за свободу народов бывшей Речи Посполитой. Но все же официальная Варшава во многом воспринимала Калиновского как сепаратиста (это была одна из причин, почему его на некоторое время отстранили от руководства восстанием). Поэтому Кастусь в большей степени герой Литвы и Беларуси (тогда четкого разделения между этими странами еще не существовало, это было бывшее Великое княжество Литовское). Но в Литве и Беларуси его воспринимают несколько по-разному. — В Литве в целом [хранят] память о всех повстанцах 1863 года, но не исключительно о Калиновском. Калиновский считается одним из величайших национальных героев в Беларуси, — говорит Мажейкис в интервью Delfi. По словам того же Мажейкиса, Калиновский является символом независимости Беларуси, что особенно важно в контексте белорусско-российской интеграции и слухов об ограничении белорусского суверенитета. По мнению философа, репатриация останков Калиновского в Беларуси может быть признаком пробуждения оппозиции и общества в целом, стремящихся к независимости от России. Кроме того, раз Калиновский в целом не фигура № 1, им вполне можно «поделиться» с соседями. Тем более, по мнению собеседника «Радио Свобода», «перапахаванне Каліноўскага ў Беларусі можа стаць прычынай таго, што літоўскія ўлады адмовяцца ад беларускай мовы ў некропалі іншых паўстанцаў, целы якіх знайшлі побач з пахаваннем Каліноўскага». То есть, возможно, эта процедура станет дополнительной картой в борьбе за историческую память и наследие восстания в Вильнюсе. В любом случае, по информации «Радио Свобода», коллективное обращение рассматривалось высшим руководством Литвы. — Подпісы, якія выклікалі рэзананс у беларускім грамадстве, — гэта толькі постфактум, — заявил литовский активист, который общался со «Свободой». — Неўзабаве з’явіцца таксама зварот ад групы літоўскіх парламентарыяў з аналагічнай просьбай: станоўча адказаць і перадаць Каліноўскага беларускаму боку.

Почему Калиновский — национальный герой Беларуси? На этот вопрос есть объективный и субъективный ответ. Сначала о первом. Калиновский боролся за свободу и независимость своей страны. Он стремился решить аграрный вопрос, а значит, его волновали интересы не только узкой элиты, а широких слоев населения. Но главное, что ради достижения этих целей он не побоялся пожертвовать своей жизнью. Калиновский вновь возглавил восстание 31 июля 1863 года, когда оно уже пошло на спад. Кастусь мог вполне не возвращаться к власти, а с легкостью эмигрировать и долгие годы жить за границей. У него была такая же возможность осенью 1863 года, когда на территории Беларуси завершились активные боевые действия. Но он решил продолжить борьбу и планировал выступления в следующем, 1864 году. Когда Кастусь был казнен, ему было всего 26 лет. Разумеется, не обойтись и без субъективности. Ведь для того, чтобы какой-либо человек стал легендой, вокруг него должен сложиться определенный миф. Чрезвычайно короткая жизнь Калиновского, история его любви (в «Лістах з-пад шыбеніцы» он писал как народу, так и любимой девушке), романтическая внешность помогли рождению этого мифа. Калиновский стал необыкновенно популярен в БССР еще в 1920-е годы, во время проведения политики белорусизации. Хотя он скорее воспринимался как символ народного гнева перед поляками-угнетателями, чем как борец с царским режимом. Во время Великой Отечественной войны Калиновский стал символом борьбы с оккупантами. После войны акцент делался на его социальной политике, критике крепостного права и помещиков. Как бы то ни было, образ Кастуся все больше входил в сознание белорусов. Тем более что он — именно как национальный герой, который готовит восстание, — попал на страницы художественной литературы (например, в знаменитый роман Владимира Короткевича «Каласы пад сярпом тваім»). Но существует еще одна причина. Беларусь далеко не сразу стала называться Беларусью. Многие наши знаменитые соотечественники (от Костюшко до Мицкевича) называли себя литвинами и принадлежали одновременно нескольким культурам. Предыдущие восстания, 1794 и 1830−1831 годов, ориентировалась именно на восстановление Речи Посполитой. 1863 год стал рубежным для национально-освободительного движения нашей страны, ведь Калиновский был, пожалуй, первым, кто заговорил именно о самостоятельности Беларуси-Литвы от Польши и России.

Что теперь? В настоящий момент вопрос о перезахоронении остается открытым. Но пока решение неофициально обсуждается на высшем уровне, белорусская элита оказалась расколотой. В концентрированном виде аргументы против привели политик Зенон Позняк и литературовед Александр Федута. — Смерць Каліноўскага ў Вільні звязаная з ягонай дзейнасцю. Гэта «Яська, гаспадар з-пад Вільні». Ён у Вільні дзейнічаў, у Вільні былі канспіратыўныя кватэры, ён там быў знішчаны і закапаны на гары Гедыміна. Ягоная смерць у гэтым месцы — сакральная. Туды беларусам трэба хадзіць калі не на каленях, то хаця б пешшу. І гэтая магіла павінна быць там. Я вельмі абураны гэтай ідэяй, яна крайне неразумная, — прокомментировал «Радио Свобода» Позняк. — Где будут его хоронить? С какими почестями? (…) Исторические кладбища в нашей стране являются собственностью государства. И Восточное кладбище, и Военное — те места, где покоятся классики белорусской литературы, выдающиеся деятели государства и культуры. Вы действительно думаете, друзья мои, что государство позволит вам провести там церемонию? Или вас интересует не результат, а конфликт, на который вы усердно нарываетесь? — спрашивает на «Белсате» Федута. Пока возможный вариант — земля около одного из костелов (его озвучил «Нашай Ніве» ксендз Юрий Санько, настоятель минского костела Святого Роха). А вот шеф-редактор «Нашай Нівы» Андрей Дынько цитирует философа Валерия Булгакова, который считает, что «тыя, хто супраць [перапахавання ў Беларусі], не маюць палітычнага мыслення: эфект ад такой падзеі быў бы супастаўны з трыма Нобелеўскімі прэміямі». Как добавляет Дынько, «перапахаванне Каліноўскага ў Беларусі наблізіць сцвярджэнне тых ідэалаў, за якія ён аддаў жыццё». Как бы то ни было, решение будет принято в самое ближайшее время.