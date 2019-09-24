Приз - 14 тысяч рублей. Объявлен победитель премии Гедройца

Источник материала: Tut.by

На торжественной церемонии, которая прошла в пространстве ZAL#2 (в столичном Дворце искусства), был объявлен победитель престижной литературной премии имени Ежи Гедройца. Им стал Илья Син, автор книги «Libido». Награда победителю составляет 14 тысяч рублей.



Илья Син. Фото: Alena Procharava, facebook.com

Второе место занял Михал Андрасюк (за книгу «Поўня»). Его приз (от Союза белорусских писателей) — творческий отдых в Балтийском центре писателей и переводчиков на острове Готланд (Швеция).

На третьем месте — Алена Брава (автор книги «Садомская яблыня»). Его приз (от Белорусской службы «Радио Свобода») — выпуск аудиокниги.

Во время церемонии впервые была вручена награда в номинации «Выбор Алексиевич». Приз — телефон iPhone Xr. — получил Сергей Календа.

Премия имени Ежи Гедройца вручается с 2012 года. На нее могут номинироваться книги, изданные в бумажном или электронном вариантах в течение календарного года на белорусском языке в жанрах «художественная проза» и «эссеистика».

Ранее лауреатами премии Гедройца становились Павел Костюкевич за книгу «Зборная РБ па негалоўных відах спорту» (2012), Владимир Некляев за книгу «Аўтамат з газіроўкай з сыропам і без» (2013), Игорь Бобков за книгу «Хвілінка: Тры гісторыі» (2014), Виктор Казько за книгу «Час збіраць косці» (2015), Макс Щур , автор книги «Завяршыць гештальт» (2016), Дмитрий Бартосик , автор книги «Быў у пана верабейка гаварушчы» (2017) и Владимир Орлов , автор книги «Танцы над горадам» .