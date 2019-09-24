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Приз - 14 тысяч рублей. Объявлен победитель премии Гедройца
25.09.2019 20:53 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На торжественной церемонии, которая прошла в пространстве ZAL#2 (в столичном Дворце искусства), был объявлен победитель престижной литературной премии имени Ежи Гедройца. Им стал Илья Син, автор книги «Libido». Награда победителю составляет 14 тысяч рублей.
Второе место занял Михал Андрасюк (за книгу «Поўня»). Его приз (от Союза белорусских писателей) — творческий отдых в Балтийском центре писателей и переводчиков на острове Готланд (Швеция).
На третьем месте — Алена Брава (автор книги «Садомская яблыня»). Его приз (от Белорусской службы «Радио Свобода») — выпуск аудиокниги.
Во время церемонии впервые была вручена награда в номинации «Выбор Алексиевич». Приз — телефон iPhone Xr. — получил Сергей Календа.
Премия имени Ежи Гедройца вручается с 2012 года. На нее могут номинироваться книги, изданные в бумажном или электронном вариантах в течение календарного года на белорусском языке в жанрах «художественная проза» и «эссеистика».
Ранее лауреатами премии Гедройца становились Павел Костюкевич за книгу «Зборная РБ па негалоўных відах спорту» (2012), Владимир Некляев за книгу «Аўтамат з газіроўкай з сыропам і без» (2013), Игорь Бобков за книгу «Хвілінка: Тры гісторыі» (2014),
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На торжественной церемонии, которая прошла в пространстве ZAL#2 (в столичном Дворце искусства), был объявлен победитель престижной литературной премии имени Ежи...
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