Источник материала: Tut.by

У многих из нас есть домашние любимцы. Возможно, в вашей семье пушистых друзей даже несколько. Но все ли они живут в квартире законно? И что вообще такое «законно», когда дело касается питомцев? Ответы на эти и другие правовые вопросы о животных мы вместе с Purina Pro Plan получили у юриста и фелинолога Ирины Костюченко.

Я завел питомца. Обязательно ли его регистрировать? Да, и сделать это нужно в течение трех дней с момента приобретения животного. Если же ваш питомец принес потомство, то, согласно Правилам содержания домашних животных , щенки и котята должны быть зарегистрированы в возрасте от трех до трех с половиной месяцев. Этим занимаются ЖЭУ и товарищества собственников. Еще зарегистрировать питомца могут сельские и поселковые исполкомы. Кстати, сообщить о том, что в вашей семье случилось пополнение, нужно не только в ЖЭУ, но и в ветеринарное учреждение (например, в городскую ветстанцию) по месту проживания.



Как именно проходит регистрация? Для того, чтобы зарегистрировать питомца, нужно обратиться с заявлением в одно из указанных выше учреждений. С собой нужно иметь паспорт или же другой документ, удостоверяющий личность (например, вид на жительство). Если вы собираетесь регистрировать собаку потенциально опасной породы (например, шарпея, ротвейлера, немецкую овчарку, немецкого дога, добермана-пинчера, бультерьера), придется заранее пройти курс по разведению, содержанию и уходу за собаками и предоставить подтверждающий это документ. Регистрация делается бесплатно и не имеет срока действия. Хозяевам выдают регистрационное удостоверение и жетон, который нужно прикрепить к ошейнику четвероногого друга.

Корм Purina Pro Plan для собак мелких пород содержит кальций, фосфор и витамин D, что помогает поддерживать здоровье зубов и десен питомца. За собак старше трех месяцев раз в квартал нужно платить налог. Его размер в разных городах может отличаться, однако максимум определен законом и составляет 0,3 базовой величины (сейчас это 7,65 рубля). Если питомец потенциально опасной породы, он обойдется вам дороже — например, в Минске нужно платить 25,50 рубля (одна базовая величина) за квартал. Налог включается в жировку и оплачивается вместе с коммуналкой.

Если я не зарегистрирую питомца, что будет? Содержать незарегистрированных питомцев запрещено: это касается и породистых, и беспородных. Вас могут привлечь к административной ответственности. Статья 15.47 «Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях» предусматривает ответственность за нарушение правил содержания домашних животных — в том числе и за содержание питомцев без их регистрации. Это может закончиться предупреждением и даже штрафом в размере от 1 до 15 базовых величин.

А если ваш незарегистрированный питомец причинил вред здоровью людей или чужому имуществу, вас могут не только оштрафовать (на сумму от 10 до 30 базовых величин), но и арестовать — на срок до 15 суток.

Если любимец сбежал, об этом нужно куда-то сообщить? О пропаже, продаже и гибели питомца нужно сообщить в организацию, которая регистрирует животных, а также в ветеринарное учреждение по месту постоянного проживания. Сделать это нужно в течение трех дней.



А сколько вообще животных может официально находиться в одной квартире или частном доме? В одной квартире разрешается содержать не более двух животных — неважно, будет это два ньюфаундленда или две кошки.

Если в квартире живет несколько собственников, семья каждого из них может содержать не более одного животного. Кроме того, перед покупкой котенка или щенка придется получить согласие всех совершеннолетних граждан, которые живут в этой квартире. Частных домов эти ограничения не касаются.

Соседи постоянно жалуются на лай моей собаки (мяуканье кота) и грозятся вызвать милицию. Они имеют на это право? Согласно «Правилам пользования жилыми помещениями», с 23 часов вечера до 7 часов утра шуметь нельзя, в том числе животным. Да, сложно заставить питомца жить по человеческому графику, но это не отменяет действие закона. Соседи, которым мешает ночной лай собаки или мяуканье кота, вправе обратиться в милицию.

Правда, есть нюанс: органы внутренних дел не могут составлять протоколы за нарушение «Правил пользования жилыми помещениями». Поэтому заявление от ваших соседей в итоге попадет в ЖЭУ. Максимальный штраф в таком случае — 30 базовых.

У бабушки из квартиры напротив десять котов. В тамбуре стоит специфический запах, который проникает в мою квартиру. Как законно решить разногласия с соседкой? Вы можете обратиться с заявлением в органы внутренних дел, органы государственного ветеринарного надзора, ЖЭС или товарищество собственников. Вашу соседку привлекут к административной ответственности. А еще можно помочь пенсионерке пристроить животных — так вы и от штрафа ее убережете, и доброе дело сделаете.

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Жильцы дома самовольно поставили во дворе табличку «Выгул собак запрещен». Это законно? Я действительно не могу выгуливать собаку рядом с домом? На придомовых территориях (по закону это земельный участок, на котором расположены жилой дом, клумбы и другие объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого жилого дома — например, детская площадка) выгуливать собак нельзя, даже если там нет таблички с запретом. Делать это можно лишь в специальных местах, отведенных для этих целей местными исполнительными и распорядительными органами. Уточнить актуальный перечень таких площадок можно в соответствующем исполкоме, администрации района города, а также на их сайтах.

Кстати, владелец частного дома, который хочет выгуливать собаку на придомовой территории, должен выставить ограждение высотой не менее 1,7 метра. Когда хозяев нет дома, собака по двору гулять не может: она должна находиться в вольере или в помещении.

Все вокруг жалуются на то, что я не убираю за своей собакой. Но разве я обязан? В «Правилах содержания домашних животных» обязанность по уборке собачьих экскрементов не прописана. Это остается на совести владельцев: сами решайте, хотите ли вы и дальше гулять по чистым улицам и паркам.



Я должен выгуливать собаку в наморднике? Да. Исключение из правила — щенки в возрасте до трех месяцев, а также декоративные породы собак ростом до 25 сантиметров в холке. В этих случаях для прогулки достаточно поводка.



Можно ли прийти с кошкой или собакой в магазин? Нет. Еще нельзя брать с собой питомцев на предприятия общественного питания и бытового обслуживания населения (столовые, парикмахерские), в школы и детские дошкольные учреждения, в общественные здания, парки, скверы, на стадионы, рынки, а также на животноводческие фермы. Это требование не распространяется только на собак-поводырей.



Кошки и собаки есть у всех. Я хочу хорька или енота. Их завести можно? Можно. Но и хорька, и енота, и даже змею придется зарегистрировать в течение месяца со дня отлова или приобретения.

Для этого нужно обратиться в областное либо центральное управление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. К заявлению будьте готовы приложить фотографию вашего нового питомца, а также копии документов, подтверждающих законность владения: например, разрешение на изъятие диких животных из среды их обитания, договор купли-продажи или договор дарения. О том, каких животных в квартире содержать нельзя, в законе прямо не указано. Однако при регистрации экзотического питомца в ЖЭУ должны свериться с актом о соответствии условий содержания диких животных требованиям к их содержанию , установленным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также, если животное в неволе принесло потомство, с актом, который это подтверждает.

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