Гигантское куриное яйцо нашли на агрокомбинате под Могилевом. Похоже, это рекорд Беларуси

Источник материала: Tut.by

Рекорд готовятся зафиксировать в агрокомбинате «Приднепровский» Могилевского района, сообщает ТРК «Могилев». Похоже, местная курица снесла самое большое в Беларуси яйцо.

Вес гиганта — более 182 граммов. В длину яйцо — 83 мм, в ширину — 67 мм. Яйцо нашла оператор-птицевод Галина Старовойтова на ленте транспортера птицефабрики, потому сказать конкретно, какая птица снесла яйцо-рекордсмен невозможно. Женщина говорит, что за ее 31 год работы на предприятии такое яйцо она видит впервые.

И. о. директора агрокомбината «Приднепровский» Александр Рунец говорит, что яйца весом до 120 граммов на предприятии получают постоянно. Но выше — большая редкость. А 182-граммовое яйцо — абсолютный рекордсмен.

Яйцо не съедят — руководство агрокомбината планирует официально зарегистрировать рекорд Беларуси, а возможно и Европы.