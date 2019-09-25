Пробный брак, служебный роман… 7 историй любви Олега Басилашвили

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За неделю до юбилея Олег Басилашвили вышел на сцену БДТ в первой премьере сезона: спектакле «Палачи». В знаменитом театре на Фонтанке он служит уже 60 лет. А самому артисту — 85.



Олег Басилашвили в фильме «Служебный роман». Фото: скриншот видео

В БДТ Басилашвили занят в трех спектаклях. От кино в последние годы он отказывался: играть было нечего. И вот случилось чудо. Виктор Мережко снял по собственному сценарию драму «Не ждали», в которой главную роль сыграл Олег Валерианович (говорят, встретившись однажды с режиссером, Басилашвили сам попросил написать для него роль). Телепремьера фильма — 28 сентября.

Творческая судьба Басилашвили — на редкость удачная. Многие коллеги довольствуются одной звездной ролью в кино, как бы оправдываясь: ради такой и жизнь прожить не жалко. А у него — россыпь ярких образов, работа с лучшими режиссерами.

Сейчас даже читать странно, что когда-то в нем не видели ни особого таланта, ни внешней красоты. Даром что настоящая слава пришла к актеру только после 24-й (!) картины, когда ему было уже 43 года. Но это был выстрел так выстрел! В «Служебном романе» Эльдара Рязанова Басилашвили мастерски перевоплотился в преуспевающего карьериста Самохвалова. Однако была у него здесь и другая линия — лирическая…

«АиФ» собрал самые любопытные истории любви Олега Басилашвили — в кино и в жизни. И вот что получилось.

История 1. Студенческая, 1955 г.



Кадр из фильма «Осенний марафон», 1979 год. Фото: www. kino-teatr.ru

Школа-студия МХАТ. Курс Павла Массальского. Вместе учатся Михаил Козаков, Евгений Евстигнеев, Виктор Сергачев, Олег Басилашвили и… Татьяна Доронина. То есть студентов, конечно, было больше. Эти стали известными. Но предугадать их взлет тогда вряд ли кто взялся бы. Талантливая красивая ленинградка Доронина из всех выбирает Басилашвили. К слову, единственного москвича из того списка. На третьем курсе они играют свадьбу. А после выпускного уезжают по распределению в… Сталинград. Татьяну, правда, оставляли во МХАТе. Но куда молодая жена без мужа? Как декабристка, она едет с Олегом в город воинской славы на Волге. К счастью, там супругам не находится места в репертуаре и очень скоро они перебираются к родителям Татьяны в Ленинград.

Это был пробный брак для обоих. Очарованные молодостью, страстью, довольно быстро они поняли разность взглядов, характеров, мыслей, отношения к профессии и… друг к другу.

История 2. Служебная, 1956 г.

Спустя несколько десятилетий, пережив уже несколько разводов, Татьяна Васильевна опубликует «Дневник актрисы»:

«Съемки… Олег живет в неуютной и нечистой комнате. За столом… сидели актер и актриса, несколько возбужденные застольем и друг другом. Пикантность обстановки была очевидна, она наполняла, являлась атмосферой нечистой комнаты. „Непохожесть“ Олега на самого себя была очевидной и стесняла его самого. Клеймо с названием „все дозволено“ Олег носил, еще стесняясь, не чувствуя изнутри, не понимая серьезности болезни, которой он был заражен. Двусмысленные взгляды актера, цинизм его юмора усугублялись ласковостью ко мне актрисы. Ласковость трусливой суки, которая боится, что ее выгонят, а главное — имеют право выгнать…»

За художественными образами — нестерпимая боль и обида до конца жизни. Как бы она ее ни скрывала.

«На следующее утро Олег ушел на съемки, я собрала свои скудные пожитки и пошла на станцию… Когда все было кончено, женщина-хирург сказала: „Жалко, двое у тебя были. Девочка и мальчик…“ Я предала их… Я совершила первый страшный грех, который не прощается…»

Аборт аукнулся неизлечимым бесплодием.

В то время, которое описывает Доронина, ее муж снимался в картине «Невеста». Партнершей была Татьяна Пилецкая…

История 3. Несостоявшаяся, 1975 г.

Однажды после показа «Мольера» в БДТ Эльдар Рязанов зашел в гримерку, которую делили Сергей Юрский и Олег Басилашвили. С первым у него были давние теплые отношения, со вторым режиссер даже не был знаком. Поздравив Олега с блестящей работой, Рязанов ненароком обронил: «Не понимаю, почему я не снимаю вас в своих комедиях». «Признаться, я тоже этого не понимаю», — поддержал его актер. Начало совместному творчеству было положено. И, приступая к «Иронии судьбы», Рязанов ни минуты не сомневался, что Ипполитом будет Басилашвили. Проба получилась блестящей, были пошиты костюмы, сделаны фотопортреты любимого Наденькой Ипполита… И вдруг у Басилашвили умирает отец, затем — коллега по БДТ Ефим Копелян. В театре все кувырком, замены спектаклей…

История новогодняя, но Рязанов ждал Басилашвили до марта. И до последнего надеялся…

Любовь к Наденьке (Барбаре Брыльской) не случилась. Но и фотопортрет Ипполита-Басилашвили на снегу, который она бережно поднимает, переснять не успели: зима стремительно сдавала позиции…

История 4. Неразделенная, 1977 г.



Алиса Фрейндлих в фильме «Служебный роман». Фото: скриншот видео

В фильме «Служебный роман» линия Самохвалова и Рыжовой (Светлана Немоляева) только на первый взгляд незначительна. Главные тут, конечно же, Калугина и Новосельцев. Но трогательная, возродившаяся вдруг из небытия любовь Ольги Петровны к другу Юрочке заставляет задуматься о преуспевающем пообтершемся «в заграницах» карьеристе, который только с виду «свой парень». Зрители жалеют Рыжову и тихо посмеиваются, как ее коллеги.

«История с письмами влюбленной женщины, отданными на разбор общественности, ведь не выдумана авторами, а взята из жизни», — вспоминал Рязанов. Самохвалов-Басилашвили тут — обаятельный мерзавец. Холодный расчет, дивиденды от общения с тем или другим — вот что его интересует на службе. И, если вспыхнувшие к нему чувства «умницы» Олечки могут помешать карьере, значит, долой чувства! Чего бы это ни стоило.

История 5. «Треугольная», 1979 г.

«Осенний марафон» — возможно, самое удачное воплощение на отечественном экране банального любовного треугольника. Комедия, конечно, получилась печальной. Даже печально-философской. Но Данелия, как и Рязанов, любил снимать «про жизнь». А автор сценария Александр Володин как раз описал собственную жизненную ситуацию. Что говорить, в подобные истории вляпывались многие: Наталья Гундарева, Галина Волчек, сам Данелия. И только Басилашвили долго не мог понять, про что кино…

К слову, на роль Бузыкина изначально планировали взять Александра Калягина. Потом пробовалась вся «киносборная» СССР. Басилашвили в этой роли Данелия поначалу совсем не представлял. А теперь сложно представить на его месте кого-то другого…

История 6. Нечаянная, 1982 г.



Кадр из фильма «Вокзал для двоих», 1982 год. Фото: www. kino-teatr.ru

Как-то на очередной премьере в Доме кино Рязанов сидел рядом с Басилашвили и нахваливал любимого актера. Тот за словом в карман не полез: «Раз тебе так нравится со мной работать, пиши расписку, что будешь занимать меня в каждой своей следующей картине». Режиссер, недолго думая, написал. И Олег Валерианович бережно спрятал ее. Прошло не так много времени, Рязанов и думать забыл о смешной расписке, когда, встретившись однажды с Басилашвили на «Мосфильме», он рассказал актеру, что собирается снимать «Вокзал для двоих» и, может быть, предложит ему главную роль. «Я не понимаю, что означает это „может быть“. У меня в кармане документ о том, что ты обязуешься меня снимать в каждой следующей ленте. Так что вызывай, я готов!»

Фильм стал еще одной удачей режиссера и актера. И снова был снят по реальной истории, в которой когда-то оказались Микаэл Таривердиев и Людмила Максакова. Его осудили на два года. А она рассказывала, что за рулем был композитор…

Пианисту Платону Рябинину повезло: на вокзале он встретил официантку Веру Николаевну. И она, а не жена, приехала к нему на север. И бежала вместе с ним, как загнанная лошадь, в минус 20, чтобы успеть к утренней поверке…

История 7. Настоящая, с 1961 г. по сей день



Олег Басилавшили в роли графа Мерзляева в фильме «О бедном гусаре замолвите слово». Фото: скриншот видео

Со второй женой — Галиной Мшанской — Олега Басилашвили тоже свела работа. Говорили, что он даже чуть не выкрал ее однажды из телестудии — с прямого эфира.

«Вот на этой девушке я женюсь!» — заявил актер приехавшему из Москвы отцу и коллеге Павлу Луспекаеву. Они пили чачу и смотрели телевизор. Галина вела «Телевизионный клуб молодежи». Басилашвили действительно приехал в телецентр. И только красный глазок камеры остановил его и не дал влететь в кадр.

«Не могу сказать, что он как-то особенно за мной ухаживал, забрасывал цветами, — призналась однажды Мшанская. — Зато сразу расположил к себе порядочностью, внутренней добротой. Хотя характер у него сложный. Но я приспособилась…»

Как и для Басилашвили, для Галины Евгеньевны брак тоже оказался вторым и последним. Супруги вырастили двух дочерей, дождались внуков. И вот уже 58 лет вместе…