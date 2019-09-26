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Любите море так же, как мы? А давайте проверим
27.09.2019 09:22 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Море волнуется раз, море волнуется два… А волнуется оно потому, что вчера был Всемирный день моря, а мы его до сих пор не отметили! Давайте хотя бы проверим, что вы знаете об этой удивительной части нашей планеты и ее обитателях?
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Море волнуется раз, море волнуется два… А волнуется оно потому, что вчера был Всемирный день моря, а мы его до сих пор не отметили! Давайте хотя бы проверим, что вы...
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