Любите море так же, как мы? А давайте проверим

Источник материала: Tut.by

Море волнуется раз, море волнуется два… А волнуется оно потому, что вчера был Всемирный день моря, а мы его до сих пор не отметили! Давайте хотя бы проверим, что вы знаете об этой удивительной части нашей планеты и ее обитателях?