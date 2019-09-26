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Любите море так же, как мы? А давайте проверим

27.09.2019 09:22 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Море волнуется раз, море волнуется два… А волнуется оно потому, что вчера был Всемирный день моря, а мы его до сих пор не отметили! Давайте хотя бы проверим, что вы знаете об этой удивительной части нашей планеты и ее обитателях?

 
 
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Море волнуется раз, море волнуется два… А волнуется оно потому, что вчера был Всемирный день моря, а мы его до сих пор не отметили! Давайте хотя бы проверим, что вы...
 
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