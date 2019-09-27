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В Бресте представили книгу о тысячелетней истории города

28.09.2019 08:26 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 сентября в центральной городской библиотеке имени Пушкина прошла презентация книги историка Александра Суворова «Брест. 1000. Истоки, судьба, наследие».


Издание собрало хронику города от первого тысячелетия до нашей эры до 2019 года. Графики, редкие архивные фотографии, оцифрованные копии старинных гравюр и исторически точные трехмерные реконструкции показывают город таким, какой он был, каким он стал, как его разрушали и как поднимали из руин.


Александр Суворов

— Все важные события собраны в этой книге, — рассказал на презентации Александр Суворов. — Есть отдельная глава про Берестейский замок, про берестейцев: что это были за люди, чем занимались, как добывали хлеб насущный, их традиции и верования. Есть отдельная глава, посвященная гравюре Дальберга. Я считаю, что это один из наших Граалей. Это единственное изображение того величественного города, который был овеян славой и блеском.


Во время презентации фолианта, автор познакомил собравшихся с интересными фактами из книги.

— У нас в Бресте проживали богатейшие люди ВКЛ. Вот Михаэль Юзефович был крупнейшим откупщиком. Он был практически королевским банкиром. При чем банкиром не только ВКЛ, а ссужал еще и под нужды Короны Польской, — сообщил Александр Суворов.

Книга уже поступила в продажу. В ее подготовке участвовали брестские краеведы, историки, сотрудники академии наук Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
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Издание собрало хронику города от первого тысячелетия до нашей эры до 2019 года.
 
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