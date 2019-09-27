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Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева задержана с кокаином в центре Москвы

28.09.2019 18:17 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники ГИБДД задержали в центре Москвы женщину-водителя, у которой при себе был найден кокаин. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

— 28 сентября сотрудниками ГИБДД на улице Стромынка была остановлена автомашина Cadillac под управлением гражданки 1980 года рождения, которая в общении с инспекторами ДПС заметно нервничала. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказалась. В ходе досмотра у женщины был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма, которое, согласно исследованию, содержит в своем составе наркотическое средство — кокаин, — сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что задержана была актриса Наталья Бочкарева, звезда «Счастливы вместе». В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»). Актриса находится под подпиской о невыезде.

 
 
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Актриса отказалась от прохождения медицинского освидетельствования
 
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