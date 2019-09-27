«Умер последний из могикан». Каким запомнился Марк Захаров

Источник материала: Tut.by

28 сентября стало известно о смерти народного артиста СССР Марка Захарова. Ему было 85 лет. Коллеги и друзья соболезнуют и делятся воспоминаниями о великом режиссере в материале ТАСС .



Марк Захаров. Фото: Wikimedia Commons

«Работал до последнего»

Председатель Союза театральных деятелей России (СТД) Александр Калягин считает, что народный артист СССР Марк Захаров был великим режиссером и великим гражданином.

— Только что узнал о смерти Марка Захарова, это кошмар, — отметил Калягин. — Великий режиссер. Великий гражданин. Великий мастер. Можно много перечислять еще превосходных эпитетов". По словам артиста, уход Марка Захарова — «это колоссальная потеря для русского театра, для страны.

— Его стиль обожали, потому что он воспитал потрясающихся актеров — этому можно только завидовать, — убежден Калягин. — В работе Марк Захаров никогда не щадил себя. Он работал до последнего. Я восхищаюсь его талантом.

Артист вспомнил, что Захаров долгое время работал секретарем Союза театральных деятелей. «Он помогал мне стать председателем СТД», — вспомнил Калягин.

— Наши потери последнего времени — очень тяжелые, больно, — продолжил актер. — Хочется, чтобы театр радовал, но не всегда это получается.

«Блистательно работал и в кино, и в театре»

Марку Захарову удавалось создавать прекрасные работы не только в театре, но и в кино, что является редкостью, считает режиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

— Я бы отметил, что он — единственный театральный режиссер, которому удавалось работать не менее успешно в кино. Марку Анатольевичу это удавалось удивительным образом. Почему? Потому что совершенно разная природа у театра и кино, где-то они даже противоречат друг другу, потому что кино стремится к достоверности, а театр — искусство условное, в этом его и сила. [Захаров] - единственный, кому удавалось одинаково блистательно работать и там, и там, — сказал Шахназаров.

Он отметил, что считает шедеврами фильмы Захарова «Тот самый Мюнхгаузен» и «Обыкновенное чудо».

— Его театр на протяжении десятилетий определял климат в русском театре и основные пути развития. Он создал целую актерскую плеяду — Олег Янковский, Саша Абдулов и многие другие, кто вышел из его школы, — отметил Шахназаров.

Он вспомнил, что Захаров был необыкновенно обаятельным, умным и глубоким собеседником, с которым всегда было приятно общаться.

«Был олицетворением своей эпохи»

Захаров дарил зрителям тепло, юмор, мудрость и был олицетворением своей эпохи, рассказал советник президента РФ по культуры Владимир Толстой.

— Огромная потеря для нашей культуры. Яркий, остроумный, искрометный, талантливый <…> Осиротели все, кто любит театр и кино, потому что его фильмы блистательные, разобранные на цитаты, его театральные постановки с неизменными аншлагами доставляли радость зрителям. Просто он дарил много света, тепла, юмора и глубины, мудрости, поэтому такие люди и олицетворяют свою эпоху, — сказал Толстой.

«Невероятное горе»

Коллектив театра «Современник» сообщил о глубокой скорби в связи со смертью режиссера. Он также выразил соболезнования его дочери, Александре Захаровой.

«Весь коллектив московского театра «Современник» глубоко скорбит в связи со смертью выдающего режиссера, блистательного руководителя «Ленкома» Марка Анатольевича Захарова. Ленкомовцы, дорогие коллеги, друзья, мы с вами в вашем невероятном горе», — говорится в публикации на странице театра в Instagram.

«Всегда олицетворял жизнелюбие»

Смерть Захарова стала невосполнимой потерей для мирового театра, сказал актер театра и кино, народный артист СССР Олег Басилашвили.

— Уход Марка Анатольевича — катастрофа для всего российского театра, и не только для российского. Он всегда олицетворял жизнелюбие, радость жизни, попытку понять и сделать ее лучше. Он воспитал замечательных артистов, создал прекрасный театр «Ленком», который прославился во всем мире. Помню, Георгий Товстоногов собрал нашу труппу Большого драматического театра в Петербурге и рассказал, как накануне в Москве видел спектакль, поставленный тогда малоизвестным режиссером Захаровым, он отметил: «Запомните эту фамилию, на нашем горизонте появилась еще одна блистательная режиссерская звезда», — рассказал Басилашвили.

«Театральный метр»

Пермский академический Театр-Театр, где начинал актерскую карьеру Марк Захаров, продолжает традиции, заложенные им. Об этом рассказал худрук Театра-Театра Борис Мильграм.

— Захаров в нашем театре в Перми начинал свою карьеру театральную, он здесь сыграл Лаэрта в «Гамлете», он сыграл Остапа Бендера <…> Обязательно пошлем свои слова соболезнования от театра в «Ленком», где он провел большую часть своей жизни, где создал много знаменитых спектаклей и, собственно, он открыл эту эпоху русского театрального мюзикла, которую, как мне кажется, наш театр продолжает, эту традицию он заложил, которую мы пытаемся развивать, именно русского драматического мюзикла, — сказал художественный руководитель Театра-Театра.

Мильграм добавил, что любовь к театру у него началась именно со спектаклей Захарова.

— Мое первое впечатление театральное связано [с Захаровым]. Я первый раз приехал в Москву в 13 лет к родственникам, и повели в Театр сатиры, спектакль «Доходное место», мой театр, мой личный театр начался в этот момент, я помню этот спектакль очень подробно. А потом я был знаком с Марком Анатольевичем, не близко, но мы с ним пересекались. Это такой театральный метр, это театральная скала, вершина, его уход — это, конечно, уход эпохи, — отметил он.

«Создал свой уникальный стиль»

Режиссер Кирилл Серебренников, Коллектив «Гоголь-центра» и театра «Сатирикон» выразили свою скорбь и соболезнования близким Марка Захарова. Они сообщили об этом в своих аккаунтах в Instagram.

— Спасибо вам, Марк Анатольевич. Благодаря вам я многое понял. Не про театр, а про жизнь — написал Серебренников.

— Команда «Гоголь-центра» выражает искренние соболезнования семье Марка Анатольевича и труппе театра «Ленком». Это огромная потеря для всего театрального мира — пишет «Гоголь-центр». Он также отметил выдающиеся заслуги режиссера в искусстве.

Театр «Сатирикон» во главе с Константином Райкиным выделил, что Захаров создал в театральном искусстве свой уникальный стиль.

— Нас всех, работников отечественного театра, ударила горькая весть. Умер Марк Захаров <…> Долгие годы он был для меня одним из главных учителей и ориентиров в искусстве. Невосполнимая утрата. Соболезнования Александре Марковне, всем артистам и работникам Ленкома… Вечная память, — отмечается в публикации.