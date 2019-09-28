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В Минске пройдет бесплатный фестиваль еврейской музыки

29.09.2019 18:51 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бесплатный фестиваль еврейской культуры и клезмерской музыки Litvak Klezmer Fest пройдет 7 и 8 ноября в Минске на ул. Октябрьской, 16. Объясняем, почему это очень важное событие для белорусской культуры и что можно будет увидеть в программе.


Фото: klezmerfest.by

Начнем этот текст с утверждения: еврейская культура всегда являлась составной частью белорусской. Фестиваль Litvak Klezmer Fest — это попытка возродить ее и справить историческую несправедливость. Почему?

Несколько столетий назад (точнее, в 1791 году) российская императрица Екатерина II утвердила «черту еврейской оседлости». В нее вошли и белорусские земли, которые были включены в состав России. Евреи могли жить лишь в оговоренных городах и местечках, даже временно выезд из них был проблематичен. Представители этого народа и раньше жили на территории Беларуси. Но после принятия «черты» евреи стали окончательно преобладать среди населения белорусских городов. Так, по переписи 1897 года в Минске жило 90,9 тысяч человек, евреев из них — 46,5 тысяч.

Но эмиграция из страны (ведь большинство евреев жили в нищете), государственная политика антисемитизма (как в Российской империи, так и в СССР) и Холокост Второй Мировой войны сделали свое дело: еврейская культура в Беларуси практически исчезла. Поэтому предпринимается попытка возродить ее. В том числе, благодаря основателю портала TUT.BY Юрию Зиссеру, который является одним из спонсоров «Litvak Klezmer Fest».

Прежде, чем перейти к программе фестиваля, уточним термины. Клезмер — это традиционная народная музыка евреев и стран Восточной Европы и особенный стиль её исполнения. Клезмеры — это — исполнители музыки в этом стиле.

Уже известно, что на фестивале выступят клезмерский кларнетист, исследователь еврейской музыки Дмитрий Зисл Слепович, основатель групп Minsker Kapelye и Tamevate Kapelye (Foolish Band), а также одна из самых ярких исполнительниц песен на идише Саша Лурье и другие. Также на фестиваль приедут музыканты из США, Германии, Польши, Украины и Австрии — всего более десятка исполнителей и бэндов. Полный список музыкантов появится уже скоро.

В пространство фестиваля войдут фудкорт, бар, большая территория для отдыха, зоны лекций, мастер-классов и выставок.

Узнать подробнее о фестивале можно на его сайте klezmerfest.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Бесплатный фестиваль еврейской культуры и клезмерской музыки Litvak Klezmer Fest пройдет 7 и 8 ноября в Минске на ул. Октябрьской, 16.
 
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