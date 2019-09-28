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Танцы, свечка и «Багач». Как прошел осенний фестиваль в Вязынке
29.09.2019 21:17 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В деревне Вязынка Молодечненского района, где родился классик белорусской литературы Янка Купала, провели праздник «Багач». В этот день наши предки отмечали окончание работ по сбору урожая и непременно зажигали восковую свечу в корзине с рожью. Считалось, что это принесет в дом богатство и счастье. Как прошел праздник — смотрите в фоторепортаже TUT.BY
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В этот день наши предки отмечали окончание работ по сбору урожая и непременно зажигали восковую свечу в корзине с рожью. Считалось, что это принесет в дом богатство...
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