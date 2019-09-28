Танцы, свечка и «Багач». Как прошел осенний фестиваль в Вязынке

Источник материала: Tut.by

В деревне Вязынка Молодечненского района, где родился классик белорусской литературы Янка Купала, провели праздник «Багач». В этот день наши предки отмечали окончание работ по сбору урожая и непременно зажигали восковую свечу в корзине с рожью. Считалось, что это принесет в дом богатство и счастье. Как прошел праздник — смотрите в фоторепортаже TUT.BY















































