Истории Второй мировой: «Я узнал, что моя старшая сестра - это моя мать»

Источник материала: Tut.by

Когда Альберту Гилмору понадобилось свидетельство о рождении, чтобы жениться, женщина, которую он считал своей старшей сестрой, довольно неохотно передала ему этот документ.



Альберт Гилмор рос в полной уверенности, что его биологическая мать была его старшей сестрой. Фото: Albert Gilmour

Раскрыв свидетельство, он понял почему. Оказалось, что человек, которого 21 год он знал, как старшую сестру, была его биологической матерью.

«С этим было непросто смириться», — вспоминает Гилмор.

Он узнал также, что все это время его воспитывали бабушка и дедушка.



В свидетельстве о рождении Альберта имени отца не было.

Он стал расспрашивать Руби Гилмор — вновь испеченную маму — об отце, ведь в свидетельстве о рождении вместо имени стоял прочерк. То, что он услышал в ответ, более чем удивило его.

Альберта назвали в честь его отца Альберта Карлоу из города Калис, штат Мэн, который был одним из 300 тысяч американских военных, дислоцированных в Северной Ирландии в годы Второй мировой войны.

Руби было 17 лет, когда она познакомилась с молодым американским солдатом, расквартированным неподалеку от ее дома в деревне Эглинтон, графство Лондондерри.



Примерно так выглядели Альберт Карлоу и Руби Гилмор во время их знакомства в годы Второй мировой.

Родители Альберта расстались весной 1944 года, когда его отца отправили в Нормандию для участия в высадке союзных войск в Европе.

Руби родила в ноябре и назвала сына в честь отца, который, как она полагала, был убит в бою.

Альберт-сын, узнав семейную тайну, решил больше не ворошить прошлое из уважения к родным.

Но почти 35 лет спустя, в конце 1990-х годов, дочь Альберта Карен Кук решила узнать больше о жизни отца, не ставя его об этом в известность.

«Встреча с родственниками — лучший подарок, который я могла сделать отцу», — говорит Карен, которая с ранних лет знала, что ее дед был американским солдатом.

Печальная новость

Ей удалось найти одну из теток Альберта по адресу, который ее бабушка Руби выучила наизусть 50 лет назад.

Рядовой Альберт Карлоу записал его на оборотной стороне пачки сигарет.

Альберт-сын считает, что судьбоносным событиям, которые последовали далее, он обязан решимости Карен.



О том, кто его родители, Альберт Гилмор узнал в возрасте 21 года.

Во время ночного телефонного разговора с тетей он узнал печальную новость о том, что его отец к тому моменту уже 20 лет как умер.

Но, к его радости, из разговора выяснилось, что его бабушка до сих пор жива и что у него есть два единокровных брата.

Тетя Альберта отправила фотографию его отца по факсу. Когда он увидел изображение, он не сразу поверил ему — настолько похож был на него отец.



Родственники Альберта Карлоу были поражены его сходством с Альбертом Гилмором.

Альберт и Карен отправились в Америку на встречу с родственниками, которая, по его словам, была похожа на сбывшийся сон.

«Всё это казалось невероятным, — вспоминает он. — Мне сразу сказали — ты точная копия своего отца — повадки, внешний вид, весь твой вид».

«Мне не пришлось ничего доказывать и объяснять, все и так знали, кто я. Я чувствовал себя там как дома».

Тогда же Альберт познакомился с бабушкой, а затем отправился на могилу отца.

«На могильном камне лежал снег, и мне пришлось смахнуть его, чтобы увидеть надпись с его именем. Я почувствовал в тот момент, как будто с меня сняли камень. Моя жизнь снова обрела смысл, — рассказывает он. — Ожидание закончилось и мне не надо было больше тревожиться о прошлом».



Альберт с бабушкой Белл Карлоу, которой было за 90 в момент их встречи.

Когда Альберт вернулся домой, он показал Руби фотографию отца.

«Он заплакала, ей было трудно всё это заново пережить, — говорит Альберт. — По её словам, он был хорошо воспитанным и добрым человеком, и они сразу влюбились друг в друга».

Как узнал Альберт, после высадки в Нормандии его отца отправили в Африку, и поэтому ему не удалось вернуться в Северную Ирландию, как он обещал Руби. В конце войны его отправили прямо домой в Штаты.

Но до конца жизни он хранил монеты из Северной Ирландии.

По словам Альберта, за несколько дней до смерти матери у них состоялся еще один взволновавший его разговор.

«Она сжала мне руку и сказала — прости меня, я знаю, что лишила тебя важной части жизни. А я ответил — тебе не за что просить прощения».



Послужной список Альберта Карлоу фиксирует его пребывание во Франции и Африке. Фото: Ciara Colhoun

Скоро Альберту исполняется 75 лет и он хочет рассказать об этой истории, потому что считает, что она не уникальна — таких детей американских солдат в Британии было много, и многим из них трудно говорить о прошлом.

«Всё это скрывалось многие годы, — говорит он. — Мне никто ничего не рассказывал об этой семейной тайне. Если ребенок рождался вне брака, считалось, что его вообще не было. Многие такие люди прошли через всю жизнь и умерли, так и не узнав всей правды».

«Я надеюсь, что правда об этих судьбах не исчезнет».