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Елена Анисим попросила Сергея Румаса восстановить орден Калиновского

30.09.2019 12:47 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Елена Анисим обратилась с письмом к премьер-министру Сергею Румасу. Депутат Палаты Представителей просит восстановить орден Кастуся Калиновского. Текстом письма она поделилась на своей странице в фейсбуке.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Как пишет Анисим, «дзейнасць Кастуся Каліноўскага зрабіла найвялікшы ўплыў на развіццё беларускага грамадства і ўмацаванне беларускай ідэнтычнасці».

Депутат предлагает награждать орденом граждан «за асаблівыя заслугі ў зацвярджэнні і абароне дзяржаўнага суверэнітэту, тэрытарыяльнай цэласнасці, ва ўмацаванні абароназдольнасці і бяспекі Рэспублікі Беларусь; за значны ўклад у развіццё дэмакратыі і сацыяльнага прагрэсу, правядзенне сацыяльна-эканамічных і палітычных рэформаў, актыўную дзейнасць па абароне правоў і свабод чалавека».

Орден Кастуся Калиновского был учрежден приказом президента в 1996 году. Тогда им предполагалось награждать граждан за самоотверженный поступок, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, за мужество и стойкость, проявленные во время стихийных бедствий, пожаров, аварий, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, а также за другие самоотверженные действия, связанные с исполнением воинского, гражданского или служебного долга и сопряженные с риском для жизни.

Но орденом так никто и не был награжден, в 2004-м его упразднили.

В июле 2017-го во время раскопок на горе Гедимина в Вильнюсе были обнаружены останки 20 человек — участников восстания 1863 года.

В марте 2019 года исследователи Вильнюсского университета пришли к окончательному выводу, что среди них есть и останки Кастуся Калиновского. Как сообщили Delfi в правительстве Литвы, церемония перезахоронения останков Калиновского и других повстанцев пройдет 22 ноября в Вильнюсе.

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Елена Анисим обратилась с письмом к премьер-министру Сергею Румасу. Депутат Палаты Представителей просит восстановить орден Кастуся Калиновского.
 
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