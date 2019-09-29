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Бывший директор музея в Свислочи: в 1990-е могилу брата Калиновского определили наугад
30.09.2019 14:48 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
8 июля в Свислочи
Как это произошло?
На свислочском кладбище похоронены не только старший брат Кастуся Калиновского, но и отец, бабушка, другие братья и сестры. Где находятся надмогилья семьи Калиновских — неизвестно. Да и с могилой Виктора Калиновского не все так просто.
— Ее местонахождение историки установили по словам местных жителей. Память собирали по крупицам. Проблема в том, что место — примерное. И точно сказать, лежит ли под данной плитой именно Виктор Калиновский, не представляется возможным, — несколько месяцев назад
Как пишет «Радыё Свабода», в 1990-е поисками захоронения Виктора Калиновского занимались научный сотрудник музея Александр Полубинский и журналист газеты «Пагоня» Змитер Кисель. Они уже умерли. Но оказалось, что вместе с ними был и бывший директор музея Николай Пакутник.
— Значыць, з Гародні, з аблвыканкаму мае прыехаць камісія. Тады Каліноўскі быў на вышыні, на ўсю краіну цаніўся. Віктар не толькі брат Кастуся, а і сам знаны краязнаўца, трэба ж яго магілу знайсьці. Ідзем мы з ім [з Аляксандрам Палубінскім] на могілкі, шукаць магілу. Гучыць як анекдот, але гэта шчырая праўда. Калісьці казалі старыя людзі - няма магілы. Прыйшлі мы, пахадзілі па могілках. Палубінскі гаворыць: «Ай, давай гэтую магілу пакажам, безыменную. Стаіць там нейкі крыж». Гэтую — то гэтую, — так описал те события Пакутник.
На вопрос «Радыё Свабода», зачем они «придумали» могилу Калиновского, Пакутник ответил: «Чтобы дать отчет сотрудникам облисполкома».
Во время эксгумации он говорил активистам, что могила ненастоящая, «но теперь никто не верит».
«Радыё Свабода» также разыскала свислочского активиста Юрия Глебика. По его сведениям, это место было выбрано следующим образом. Научный сотрудник музея Александр Палубинский нашел в архиве газету межвоенного времени с фотографией надмогилья Виктора Калиновского. На снимке были камень и крест. На кладбище, возле церкви, он увидел похожий полуразрушенный крест без каких-либо надписей. Его он и решил «присвоить» Виктору Калиновскому.
Зачем понадобилась эксгумация?
Эксгумация свислочской могилы понадобилась, чтобы провести генетическую экспертизу и окончательно подтвердить информацию литовских ученых. Они
На протяжении почти трех месяцев и Генеральная прокуратура, и Следственный комитет Беларуси отказывались комментировать ход экспертизы или ее результаты.
Генеральная прокуратура переадресовывала запрос о комментарии в СК и МИД.
— Мы не правообладатели информации, — заявила TUT.BY официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
Наиболее тесно с литовской стороной взаимодействовал МИД Беларуси. Официальный представитель ведомства Анатолий Глаз в очередной раз сообщил TUT.BY, что экспертиза все еще продолжается. Как эксперты определили, какую именно могилу нужно эксгумировать, по чему они могут определить, принадлежат эти останки Виктору Калиновскому или нет — об этом он пообещал рассказать позже.
Предполагалось, что результатами судебно-медицинской экспертизы белорусская сторона поделится с литовскими исследователями, однако этого до сих пор не произошло.
— Даже археологу, который проводил эксгумацию, ничего не известно, —
Перезахоронение останков повстанцев 1863 года должно пройти 22 ноября на Вильнюсском кладбище Расу. В конце сентября белорусская общественность
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8 июля в Свислочи провели эксгумацию могилы Виктора Калиновского - брата Кастуся. Бывший директор свислочского музея Николай Пакутник заявил «Радыё "Свабода"», что...
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