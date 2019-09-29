Бывший директор музея в Свислочи: в 1990-е могилу брата Калиновского определили наугад

Источник материала: Tut.by

8 июля в Свислочи провели эксгумацию могилы Виктора Калиновского — брата Кастуся. Бывший директор свислочского музея Николай Пакутник заявил «Радыё Свабода» , что в ней, вероятнее всего, находятся останки другого человека, поскольку в 1990-е годы это захоронение как могилу Калиновского определили наугад. Официальных результатов экспертизы все еще нет.



Так до исследования выглядела предполагаемая могила Виктора Калиновского. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Как это произошло?

На свислочском кладбище похоронены не только старший брат Кастуся Калиновского, но и отец, бабушка, другие братья и сестры. Где находятся надмогилья семьи Калиновских — неизвестно. Да и с могилой Виктора Калиновского не все так просто.

— Ее местонахождение историки установили по словам местных жителей. Память собирали по крупицам. Проблема в том, что место — примерное. И точно сказать, лежит ли под данной плитой именно Виктор Калиновский, не представляется возможным, — несколько месяцев назад рассказывала TUT.BY главный хранитель фондов Свислочского музея Ольга Трофимик.

Как пишет «Радыё Свабода», в 1990-е поисками захоронения Виктора Калиновского занимались научный сотрудник музея Александр Полубинский и журналист газеты «Пагоня» Змитер Кисель. Они уже умерли. Но оказалось, что вместе с ними был и бывший директор музея Николай Пакутник.

— Значыць, з Гародні, з аблвыканкаму мае прыехаць камісія. Тады Каліноўскі быў на вышыні, на ўсю краіну цаніўся. Віктар не толькі брат Кастуся, а і сам знаны краязнаўца, трэба ж яго магілу знайсьці. Ідзем мы з ім [з Аляксандрам Палубінскім] на могілкі, шукаць магілу. Гучыць як анекдот, але гэта шчырая праўда. Калісьці казалі старыя людзі - няма магілы. Прыйшлі мы, пахадзілі па могілках. Палубінскі гаворыць: «Ай, давай гэтую магілу пакажам, безыменную. Стаіць там нейкі крыж». Гэтую — то гэтую, — так описал те события Пакутник.



Так выглядит надмогилье после эксгумации. Фото: svaboda.org

На вопрос «Радыё Свабода», зачем они «придумали» могилу Калиновского, Пакутник ответил: «Чтобы дать отчет сотрудникам облисполкома».

Во время эксгумации он говорил активистам, что могила ненастоящая, «но теперь никто не верит».

«Радыё Свабода» также разыскала свислочского активиста Юрия Глебика. По его сведениям, это место было выбрано следующим образом. Научный сотрудник музея Александр Палубинский нашел в архиве газету межвоенного времени с фотографией надмогилья Виктора Калиновского. На снимке были камень и крест. На кладбище, возле церкви, он увидел похожий полуразрушенный крест без каких-либо надписей. Его он и решил «присвоить» Виктору Калиновскому.

Зачем понадобилась эксгумация?

Эксгумация свислочской могилы понадобилась, чтобы провести генетическую экспертизу и окончательно подтвердить информацию литовских ученых. Они уверены на 95%, что найденные на горе Гедимина останки принадлежат руководителю восстания 1863 года Кастусю Калиновскому. К такому выводу исследователи пришли методом исключения всех остальных останков, а также с помощью сопоставления возраста, способа казни, сравнения черепа и фотографии. Для этого ученые провели доскональные исследования всех остальных обнаруженных останков. Их результаты профессор кафедры анатомии, гистологии и антропологии Вильнюсского университета Римантас Янкаускас называет максимально точными.

На протяжении почти трех месяцев и Генеральная прокуратура, и Следственный комитет Беларуси отказывались комментировать ход экспертизы или ее результаты.

Генеральная прокуратура переадресовывала запрос о комментарии в СК и МИД.



Памятник Кастусю Калиновскому в Свислочи. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Мы не правообладатели информации, — заявила TUT.BY официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Наиболее тесно с литовской стороной взаимодействовал МИД Беларуси. Официальный представитель ведомства Анатолий Глаз в очередной раз сообщил TUT.BY, что экспертиза все еще продолжается. Как эксперты определили, какую именно могилу нужно эксгумировать, по чему они могут определить, принадлежат эти останки Виктору Калиновскому или нет — об этом он пообещал рассказать позже.

Предполагалось, что результатами судебно-медицинской экспертизы белорусская сторона поделится с литовскими исследователями, однако этого до сих пор не произошло.

— Даже археологу, который проводил эксгумацию, ничего не известно, — рассказывал TUT.BY профессор Римантас Янкаускас. — Были взяты образцы, но материалы нам не переданы. Планировалось, что генетические анализы будут проводиться параллельно в Комитете судебных экспертиз Беларуси и у нас, чтобы сопоставить данные. Мы готовы делиться своими результатами с белорусскими коллегами, но мы ничего не получили.

Перезахоронение останков повстанцев 1863 года должно пройти 22 ноября на Вильнюсском кладбище Расу. В конце сентября белорусская общественность начала собирать подписи , чтобы перезахоронение останков прошло в Беларуси, однако официального запроса белорусской стороны (как официального ответа от литовской) не прозвучало.