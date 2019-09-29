29 сентября в центральном районном доме культуры прошел концерт, посвященный Дню пожилых людей. Всех пришедших радовали артисты творческих коллективов и индивидуальные исполнители.
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29 сентября в центральном районном доме культуры прошел концерт, посвященный Дню пожилых людей
30.09.2019 — Новости Культуры | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
29 сентября в центральном районном доме культуры прошел концерт, посвященный Дню пожилых людей. Всех пришедших радовали артисты творческих коллективов и индивидуальные исполнители.
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29 сентября в центральном районном доме культуры прошел концерт, посвященный Дню пожилых людей. Всех пришедших радовали артисты творческих коллективов...
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