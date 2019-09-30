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Трамп предлагает арестовать главного инициатора процедуры импичмента
30.09.2019 22:17 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Трамп в Twitter написал, что демократ Шифф сделал «ложное» заявление о его телефонной беседе с Зеленским. «Арест из-за госизмены?» — также твитнул Трамп.
Президент США Дональд Трамп считает возможным тюремное заключение конгрессмена от Демократической партии Адама Шиффа — главного инициатора процедуры импичмента Трампа. По мнению Трампа, которое он в понедельник, 30 сентября, высказал в
«Это не имеет отношения к тому, о чем я сказал во время разговора», — написал Трамп, добавив: «Арест в связи с государственной изменой?» Шифф возглавляет комитета по разведке в палате представителей, где демократы составляют большинство.
Ранее Шифф сказал, что
Демократы намерены на этой неделе продолжить расследование телефонного разговора Трампа и Зеленского. Бывший посол США в Киеве Мари Йованович будет 2 октября допрошена под присягой представителями трех комитетов палаты представителей. Днем позже члены конгресса хотят заслушать экс-представителя Трампа по связям с Украиной Курта Волкера. Далее комитет по разведке планирует допросить сотрудника спецслужб Майкла Аткинсона.
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Трамп в Twitter написал, что демократ Шифф сделал «ложное» заявление о его телефонной беседе с Зеленским. «Арест из-за госизмены?» - также твитнул Трамп.
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