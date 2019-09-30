Трамп предлагает арестовать главного инициатора процедуры импичмента

Источник материала: Tut.by

Трамп в Twitter написал, что демократ Шифф сделал «ложное» заявление о его телефонной беседе с Зеленским. «Арест из-за госизмены?» — также твитнул Трамп.



Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп считает возможным тюремное заключение конгрессмена от Демократической партии Адама Шиффа — главного инициатора процедуры импичмента Трампа. По мнению Трампа, которое он в понедельник, 30 сентября, высказал в Twitter , Шифф незаконно сделал «ложное и ужасное» заявление о телефонной беседе главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Это не имеет отношения к тому, о чем я сказал во время разговора», — написал Трамп, добавив: «Арест в связи с государственной изменой?» Шифф возглавляет комитета по разведке в палате представителей, где демократы составляют большинство.

Ранее Шифф сказал, что стенограмма разговора между Трампом и Зеленским читается, как «классический шантаж организованной преступности», указывая на намек Трампа открыть в Украине дело в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. В Демократической партии обвиняют Трампа в поисках компромата на Байдена по личным причинам. Байдена называют наиболее вероятным кандидатом от демократов и главным соперником Трампа на президентских выборах. Трамп отрицает, что оказывал давление на Зеленского.

Демократы намерены на этой неделе продолжить расследование телефонного разговора Трампа и Зеленского. Бывший посол США в Киеве Мари Йованович будет 2 октября допрошена под присягой представителями трех комитетов палаты представителей. Днем позже члены конгресса хотят заслушать экс-представителя Трампа по связям с Украиной Курта Волкера. Далее комитет по разведке планирует допросить сотрудника спецслужб Майкла Аткинсона.