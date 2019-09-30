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Праздник агрогородка Бильдюги

01.10.2019 — Новости Культуры | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Праздник агрогородка Бильдюги

Среди богатых красотою лесов и полей, на которых зреет пшеница да рожь, зеленых лугов, где волшебница-природа своей мастерской рукою выткала красивый ковер из солнечных ромашек и небесных васильков, раскинулся агрогородок Бильдюги.

На праздник деревни у сельского Дома культуры собрались почти все жители, чтобы по-соседски отпраздновать торжество любимого села. Веселью и радости от того, что живет родная деревенька, было где развернуться!

Гостями праздника стали участники фольклорной группы «Калядзіца» (руководитель Алена Суховерская). Артистки поздравили сельчан, поблагодарили за гостеприимство, подарили множество музыкальных и танцевальных номеров, подготовили стихи и веселые рассказы.

Концертную программу подготовили и провели директор Бильдюжского сельского дома культуры Виктория Молокова и художественный руководитель Алена Лапырь. С музыкальными номерами выступили детский коллектив «Горошины» и любительское объединение Бильдюжского СДК «Селяночка», а также приглашенные артисты Надежда Горбачонок и Александр Буко.

Ведущие мероприятия Анна Зайцева и Славомир Дулинский  в течение нескольких часов приглашали земляков то прослушать очередной музыкальный номер, подготовленный местными артистами, то поздравить аплодисментами кого-то из трудолюбивых односельчан. А наград на празднике было много.

Как было отмечено с праздничной сцены, настоящим украшением Бильдюг являются люди. Музыкальные поздравления звучали в адрес механизаторов, животноводов, работников ОАО «Жвиранка». Главными героями мероприятия были местные жители, труженики. Вот чем по-настоящему богата эта земля! Эти простые сельчане не привыкли к славе, но их жизнь, их ежедневный труд являются источником человеческой мудрости, образцом профессиональной преданности и трудолюбия в быту. И на празднике деревни постарались не забыть всех, кому дорога малая родина, свой дом.

Ежегодно сельсоветом проводится конкурс на лучшее подворье. В этот день председатель Бильдюгского сельского исполнительского комитета Елена Чернявская вручила дипломы тем, кто был удостоен диплома в номинации «Лучшее подворье».

Поздравили с Днем деревни  педагогов, работников ФАПа, магазинов, почтового отделения, социальных работников и других.

Со сцены с гордостью произнесли имена односельчан, которые сейчас проходят срочную службу в рядах белорусской армии — это Антон Бучинский и Виталий Побяржин. Слова признательности были адресованы воинам-интернационалистам. Почтили память погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Присутствовала на празднике деревни и супружеская пара юбиляров, которая отметила серебряную свадьбу — 25 лет совместной жизни — это Владимир Лариянович и Галина Альфредовна Бучинские.

Пожелания любви и благополучия были адресованы молодым семьям: Ивану и Инне Яцушкевич, Андрею и Елене Матруненок, Марату и Анжеле Шендо, Михаилу и Анастасии Боровик.

Слова поздравлений были высказаны многодетным родителям Дмитрию и Людмиле Кривко, Сергею и Екатерине Хрол, Алексею и Юлии Хмельник, Илье и Светлане Шелдуновым, Павлу и Ирине Сипович.

Подарками были отмечены самые юные жители агрогородка —Евгений Яцушкевич, Владислав Шендо, Евгений Боровик, Вадим Сипович, Ксения Андреева.

На протяжении праздника работали аттракционы для детей, а также торговые ряды со сладостями и выпечкой, которые предлагали индивидуальные предприниматели.

Проходят годы, столетия, но одно остается незыблемым во все времена: историю любого населенного пункта создавали, создают и будут создавать его жители, преданные своей малой родине и готовые на многое во имя ее процветания и развития. И таких в Бильдюгах немало.

Сельчане остались в полном восторге от праздника. Без сомнения, каждый артист в свое выступление вложил частичку души, а зрители, не жалея аплодисментов, благодарили их за праздник.

Елена АНАНИЧ.

Праздник агрогородка Бильдюги Праздник агрогородка Бильдюги Праздник агрогородка Бильдюги Праздник агрогородка Бильдюги Праздник агрогородка Бильдюги Праздник агрогородка Бильдюги Праздник агрогородка Бильдюги Праздник агрогородка Бильдюги Праздник агрогородка Бильдюги Праздник агрогородка Бильдюги Праздник агрогородка Бильдюги Праздник агрогородка Бильдюги Праздник агрогородка Бильдюги Праздник агрогородка Бильдюги Праздник агрогородка Бильдюги Праздник агрогородка Бильдюги Праздник агрогородка Бильдюги Праздник агрогородка Бильдюги Праздник агрогородка Бильдюги Праздник агрогородка Бильдюги Праздник агрогородка Бильдюги Праздник агрогородка Бильдюги Праздник агрогородка Бильдюги Праздник агрогородка Бильдюги

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