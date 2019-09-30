Праздник агрогородка Бильдюги

Источник материала: Клiч Радзiмы

Среди богатых красотою лесов и полей, на которых зреет пшеница да рожь, зеленых лугов, где волшебница-природа своей мастерской рукою выткала красивый ковер из солнечных ромашек и небесных васильков, раскинулся агрогородок Бильдюги.

На праздник деревни у сельского Дома культуры собрались почти все жители, чтобы по-соседски отпраздновать торжество любимого села. Веселью и радости от того, что живет родная деревенька, было где развернуться!

Гостями праздника стали участники фольклорной группы «Калядзіца» (руководитель Алена Суховерская). Артистки поздравили сельчан, поблагодарили за гостеприимство, подарили множество музыкальных и танцевальных номеров, подготовили стихи и веселые рассказы.

Концертную программу подготовили и провели директор Бильдюжского сельского дома культуры Виктория Молокова и художественный руководитель Алена Лапырь. С музыкальными номерами выступили детский коллектив «Горошины» и любительское объединение Бильдюжского СДК «Селяночка», а также приглашенные артисты Надежда Горбачонок и Александр Буко.

Ведущие мероприятия Анна Зайцева и Славомир Дулинский в течение нескольких часов приглашали земляков то прослушать очередной музыкальный номер, подготовленный местными артистами, то поздравить аплодисментами кого-то из трудолюбивых односельчан. А наград на празднике было много.

Как было отмечено с праздничной сцены, настоящим украшением Бильдюг являются люди. Музыкальные поздравления звучали в адрес механизаторов, животноводов, работников ОАО «Жвиранка». Главными героями мероприятия были местные жители, труженики. Вот чем по-настоящему богата эта земля! Эти простые сельчане не привыкли к славе, но их жизнь, их ежедневный труд являются источником человеческой мудрости, образцом профессиональной преданности и трудолюбия в быту. И на празднике деревни постарались не забыть всех, кому дорога малая родина, свой дом.

Ежегодно сельсоветом проводится конкурс на лучшее подворье. В этот день председатель Бильдюгского сельского исполнительского комитета Елена Чернявская вручила дипломы тем, кто был удостоен диплома в номинации «Лучшее подворье».

Поздравили с Днем деревни педагогов, работников ФАПа, магазинов, почтового отделения, социальных работников и других.

Со сцены с гордостью произнесли имена односельчан, которые сейчас проходят срочную службу в рядах белорусской армии — это Антон Бучинский и Виталий Побяржин. Слова признательности были адресованы воинам-интернационалистам. Почтили память погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Присутствовала на празднике деревни и супружеская пара юбиляров, которая отметила серебряную свадьбу — 25 лет совместной жизни — это Владимир Лариянович и Галина Альфредовна Бучинские.

Пожелания любви и благополучия были адресованы молодым семьям: Ивану и Инне Яцушкевич, Андрею и Елене Матруненок, Марату и Анжеле Шендо, Михаилу и Анастасии Боровик.

Слова поздравлений были высказаны многодетным родителям Дмитрию и Людмиле Кривко, Сергею и Екатерине Хрол, Алексею и Юлии Хмельник, Илье и Светлане Шелдуновым, Павлу и Ирине Сипович.

Подарками были отмечены самые юные жители агрогородка —Евгений Яцушкевич, Владислав Шендо, Евгений Боровик, Вадим Сипович, Ксения Андреева.

На протяжении праздника работали аттракционы для детей, а также торговые ряды со сладостями и выпечкой, которые предлагали индивидуальные предприниматели.

Проходят годы, столетия, но одно остается незыблемым во все времена: историю любого населенного пункта создавали, создают и будут создавать его жители, преданные своей малой родине и готовые на многое во имя ее процветания и развития. И таких в Бильдюгах немало.

Сельчане остались в полном восторге от праздника. Без сомнения, каждый артист в свое выступление вложил частичку души, а зрители, не жалея аплодисментов, благодарили их за праздник.

Елена АНАНИЧ.