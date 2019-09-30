Самый бедный президент. Он не брал взятки, летал «экономом» - и был убит

Источник материала: Tut.by

Томас Санкара остался в памяти «африканским Че Геварой», настоящим революционером и бессребреником, которых среди политиков очень мало.



Томас Санкара. Фото: скриншот видео

Однажды 4 августа 1983 года в африканском государстве Верхняя Вольта произошло скучное рядовое событие — государственный переворот. Уже четвертый за последние 17 лет. Власть захватили сторонники 33-летнего капитана национальной армии Томаса Санкары, который находился под домашним арестом за марксистско-ленинские убеждения. Санкара вышел из квартиры и вскорости переименовал страну в «Буркина Фасо» (она так до сих пор и называется) — «земля неподкупных людей». Жители отнеслись к этому флегматично — подумаешь, очередная хунта пришла. Ничего нового.

Отправил чиновников пахать

Но тут они ошибались. В Африке местные президенты обычно действовали так — захватывали власть, казнили оппозицию, а после новой революции убегали в Европу или Америку с чемоданами денег. Санкара же отказался от президентского жалованья ($2 000 в месяц) и жил на оклад армейского офицера ($450): зарплату он перечислял сиротскому приюту.

Далее капитан совершил и вовсе нечто ужасное по африканским и даже по меркам СНГ: он продал все дорогие «мерседесы» в гараже правительства и приобрёл взамен Renault 5 — скромные малолитражные автомобили. Чиновникам сократили зарплату и запретили летать в бизнес-классе: сам Санкара для официальных визитов в соседние государства покупал билеты на самолёт в обычный «эконом».

Свой рабочий кабинет Томас в страшную жару не стал оборудовать кондиционером: «Если у нас большинство людей не могут себе такое позволить, стыдно заводить подобную роскошь! Ничего, попотею». Сотрудникам госструктур было велено отказаться от шикарных европейских костюмов и носить хлопковую тунику местного производства. Каждое Рождество министров обязывали сдать свой месячный оклад в пользу бедных. Кучу чиновников отправляли вкалывать на фермы, пахать землю, ухаживать за коровами — «чтобы знали, как живёт простой народ, и чем он зарабатывает себе на жизнь». Далее, президент не велел вешать в министерствах свои портреты, сказав: «Для чего нужно моё лицо? У нас и без того в стране семь миллионов таких, как я».

Заставил мужей готовить обед



«Пионеры революции» в годы президентства Томаса Санкары. Фото: wikipedia.org

Чиновники стали сходить с ума, но это было только начало. Санкара приказал всем мужчинам страны хоть один раз в год сходить на рынок, купить продукты и приготовить обед для своей жены: «Покажите ей, как вы её любите, облегчите её жизнь, поймите, как ей приходится тяжело с хозяйством и детьми». Разумеется, 8 марта в Буркина Фасо сделали государственным праздником.

Широкомасштабные реформы были проведены и во всех других сферах — отобрав поместья у крупных землевладельцев, президент передал пашни крестьянам, в результате чего урожай пшеницы увеличился в 2,5 раза и в стране исчезла угроза голода. Томас наотрез отказался от продовольственной помощи Западной Европы и США, заявив: «Ничего на белом свете не бывает просто так... кто тебя кормит, тот тебя и контролирует».

Санкара сообщил — по идее, Африка может отказаться платить по долгам, ибо «странно, что бедные и эксплуатируемые отдают свои деньги богатым эксплуататорам». В столице Уагадугу президент открыл первый в истории Буркина Фасо супермаркет — с твёрдыми ценами на продовольствие.

Учреждённые им Народно-революционные трибуналы всюду разбирали дела коррумпированных чиновников, расхитителей госбюджета и «контрреволюционеров»: расстрелов не было, поскольку Томас упразднил смертную казнь, но сроки «впаивали» неслабые — за взятку в 100 долларов давали 10 лет тюрьмы.

5 «лимонов» за голову Санкары

Останавливая наступление пустыни, Санкара посадил десять миллионов (!) деревьев. 2,5 миллиона детей были вакцинированы, дабы предотвратить распространение инфекционных болезней. Племенных вождей лишили привилегий и имущества, отменили взимание дани с крестьян и бесплатную работу на «вождистских» полях.

Французские спецслужбы (Буркина Фасо — бывшая колония Франции) занялись подготовкой переворота, на что выделили серьёзные по тем временам деньги — 5 миллионов долларов. Желающие участвовать в заговоре тут же нашлись — обиженные были и среди вождей, и среди коррумпированных чиновников. Отдельным военным тоже не нравилось, что Санкара во время короткой пограничной войны с соседним государством Мали не разрешил бомбить мирное население противника.

Три гитары и четыре велосипеда



Томас Санкара. Фото: wikipedia.org

15 октября 1987 года группа солдат напала в столице Уагадугу на резиденцию Томаса Санкары. Их возглавлял близкий друг президента, его давний соратник, министр правительства — капитан Блейз Компаоре. Санкара был схвачен и убит — труп расчленили, похоронили в безымянной могиле. Как выяснилось после эксгумации тела в 2015-м году, лидера Буркина Фасо элементарно расстреляли без суда и следствия — в останках президента нашли 12 пуль, выпущенных из трёх видов оружия. Путчист Компаоре жутко мечтал обвинить покойного лидера в коррупции, но ничего не получилось — при тотальных обысках в личном имуществе Санкары обнаружились лишь ржавый автомобиль Peugeot, древний холодильник, сломанный морозильник, три гитары и четыре велосипеда. Никаких миллиардных счетов в швейцарских банков, никаких «роллс-ройсов», слитков золота и бриллиантов.

Блейз Компаоре, обещавший людям «истинную демократию взамен коммунистического режима», задержался у власти на 27 лет как стандартный военный диктатор, пока, наконец, в 2014-м году его не свергли в результате народного восстания и не выгнали из страны. Томас Санкара остался в памяти «африканским Че Геварой», настоящим революционером и бессребреником, которых среди политиков очень мало. Настолько, что в природе они почти никогда не встречаются.